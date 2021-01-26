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Представлен первый в мире электромобиль на платформе Huawei
13:29 26.01.2021 |
В Китае дебютировал очередной электромобиль. Учитывая, что в этой стране они выходят чуть ли не каждый день, повод для освещения этой новости на нашем ресурсе должен быть значительным - и он таковым является. Дело в том, что представленный на картинках ниже кроссовер Seres SF5 Free Expedition Edition - первая в мире серийная модель на платформе Huawei DriveONE, которая включает в себя все ключевые компоненты электрической силовой установки: блок управления двигателями, собственно двигатели, редуктор, преобразователь постоянного тока, бортовое зарядное устройство, блок управления тяговой батареей.
Huawei полагает, что DriveONE - это хорошее универсальное решение, которое позволяет не только упростить разработку электромобилей, но и сделать их дешевле. А судя по тому, что Seres SF5 Free Expedition Edition фактически конвертирован из обычного бензинового автомобиля, DriveONE не сильно требовательна к компоновке авто. Все эти преимущества платформы должны заинтересовать другие компании, подумывающие о переводе своей линейки на электротягу.
По габаритам Seres SF5 Free Expedition Edition не отличается от обычной бензиновой версии, которая называется Seres SF5: колесная база - 2875 мм; длина, ширина и высота, соответственно, 4700, 1930 и 1625 мм. В движение он приводится двумя электродвигателями мощностью 350 л.с. Запас хода, измеренный в соответствии со стандартами NEDC, превышает 1000 км. Но на деле он будет куда меньше и вряд ли превысит 850 км по циклу WLTP.
Seres SF5 Free Expedition Edition оснащен камерами и ультразвуковыми датчиками, есть даже радар, но систему автономного вождения при ее уровне L2+ едва ли сложно назвать передовой. Впрочем, новинка оценена достаточно скромно для рекордной заявленной автономности - ровно 40 000 долларов США. Когда стартуют продажи - источник не сообщает.
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