Финансовые новости
- |
- 26.01.21
- |
- 16:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
BMW упростит модельный ряд и избавится от непопулярных опций
09:18 26.01.2021 |
Компания BMW упростит модельный ряд и уберет из перечня доступных опций самые непопулярные позиции. Произойдет это уже в ближайшие несколько лет, что позволит марке выйти на приемлемый уровень прибыльности для покрытия расходов на разработку электромобилей.
По мнению главного финансового директора BMW Николаса Петера, слова которого приводит Reuters, болезненный для компании, в финансовом плане, переход на электромобили приведет к поиску новых путей снижения издержек и повышения прибыли. И в краткосрочной перспективе все выглядит так: уменьшится количество вариантов силовых установок и опций для разных моделей, а также исчезнут наименее популярные функции.
Вдобавок BMW планирует пересмотреть подход к внедрению программного обеспечения. Во-первых, это может упростить и сделать более эффективной разработку автомобилей, во-вторых, удовлетворит запросы клиентов в том же Китае - одном из крупнейших рынков сбыта для BMW. Там, согласно опросам, до ⅔ автовладельцев готовы пересесть на машину другой марки, если бренд предложит более интересный «цифровой опыт взаимодействия» - под этим стоит понимать расширенные сетевые возможности, персонализацию и уникальные сервисы.
Согласно новой стратегии, за два года, с 2021 до 2023-й, BMW выпустит на четверть миллиона больше электрифицированных автомобилей, чем планировалось ранее. А их доля в общем объеме продаж составит уже не восемь, как сейчас, а 20 процентов. В ближайшую десятилетку компания представит девять новых электромобилей, в том числе под брендом MINI.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Растаможка авто за 1000-3000 евро: как легализуют евробляхи
|Зеленскому не подарили ни Витренко, ни Дубинского: Как «слуги» делают президента беспомощным
|Генсек ПАСЕ рассказала, как сорвался ее визит в Украину
|Завершение локдауна не вызвало роста активности на межбанке
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен первый в мире электромобиль на платформе Huawei
|Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance
|Представители полупроводниковой отрасли призвали власти США навести порядок в области санкций
|США опережает Китай и ЕС в гонке в области искусственного интеллекта
|BMW упростит модельный ряд и избавится от непопулярных опций
|Хакеры усилили попытки кражи Telegram-каналов с помощью трояна
Это интересно
|Американцы рассказали об отношении к ручной коробке передач
|Facebook и Amazon потратили рекордные суммы на лоббистов
|Google пригрозила закрыть поисковую систему в Австралии из-за нового закона о выплатах местным изданиям
|Google убила грандиозное детище. Project Loon закрыт
|Intel взломана: хакер украл конфиденциальную финансовую информацию
|Представлен Honor V40 5G – первый флагман без Huawei. Пока что без сервисов Google
|Компания Geely неожиданно изменила логотип