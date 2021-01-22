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Компания Geely неожиданно изменила логотип
09:11 22.01.2021 |
В течение 2020 года многие автопроизводители сделали свои логотипы более минималистичными, а в начале 2021 года этот тренд подхватил и Geely. Новая эмблема китайской компании выполнена в сером цвете, а также слегка изменился шрифт. Редизайн посвящен 35-летнему юбилею деятельности Geely Holding Group, который компания отмечает в 2021 году.
Изменения сведены к минимуму: чуть иначе изображены литеры «E» и «G», а толщина всех элементов шрифта выровнена. Выбранный оттенок серого, как сообщает портал Autohome.com.cn, называют цветом «звездного неба». Он одновременно символизирует инклюзивность, простоту и нейтральность подхода к работе, а также ассоциируется с высокими технологиями, вселенной и исследованиями. В самой компании пока официально не объявили о редизайне логотипа.
Редизайн затронул только написание называния компании, а шильдик на автомобилях бренда остался прежним. Хотя и он обновился сравнительно недавно - логотип по-прежнему представляет собой щит с чередование прямоугольников, однако на смену синему и золотистому цветам пришел более сдержанный черный в серебристой окантовке. Например, такие шильдики уже устанавливаются на Geely Tugella и Coolray.
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