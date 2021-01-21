Lancia станет премиальным брендом

Концерн Stellantis, объединивший под своим крылом 14 брендов PSA и FCA, представил новую стратегию позиционирования. Теперь все марки формируют шесть рыночных «сегментов», в том числе премиум, где присутствуют Alfa Romeo, DS Automobiles и Lancia.

Ядром (Core) портфолио брендов Stellantis названы Citroen, Fiat и коммерческий Fiat Professional, а также Abarth. Судя по всему, они будут представлять массовый сегмент. На полступеньки выше (Upper mainstream) расположатся Peugeot, Opel и её британский близнец Vauxhall. Марки Chrysler, Dodge и RAM по праву считаются самыми американскими, поэтому их включили в сегмент American brands. «Джипу» между тем отведена роль глобальной марки (Global SUV), а Maserati в одиночестве будет отдуваться за люкс (Luxury).

Оставшиеся бренды представляют сегмент премиум. И в нем, наряду с Alfa Romeo и DS Automobiles, присутствует Lancia. Модельный ряд некогда успешной марки сейчас состоит из одной модели - хэтчбека Ypsilon. Он продается только в Италии и стоит от 14 750 евро. Всего предлагается три версии, с двигателями на метане (0,9 литра), сжиженном газе, а также с гибридной силовой установкой (1.0). Модель третьего поколения появилась в 2011 году. Она построена на платформе Fiat 500 и за 10 лет пережила всего один небольшой рестайлинг.

Можно предположить, что с новым руководством Лянча будет больше внимания уделять развитию и всё-таки расширит модельный ряд, воскресив, например, культовую Delta. Пока же это делают фанаты марки и сторонние дизайнеры.