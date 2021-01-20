Одержимость BMW большими «ноздрями» добралась и до мотоциклов

Компания BMW анонсировала выпуск переиздания классического мотоцикла R 18 под названием Spirit of Passion (в переводе - Дух страсти). Главной особенностью новинки, выполненной в стиле ар-деко, стала обтекаемая передняя часть с огромными фирменными «ноздрями» BMW.





В основе обновленного R 18 лежит классическая рама и подвеска первого издания. Кастомный мотоцикл построят всего в 10 экземплярах. Сборка каждой модели будет осуществляться вручную. Главной особенностью «Духа страсти» стала обтекаемая передняя часть, по форме больше напоминающая скоростной локомотив, нежели мотоцикл.

В пластиковом обтекателе инженеры расположили фирменную массивную радиаторную решетку. Подобные «ноздри» в настоящий момент получили последние автомобили марки. Кроме того, в передней части установили круглую светодиодную фару и защитное пластиковое стекло. Помимо этого, новый мотоцикл получил оригинальное сиденье и защитный кожух заднего колеса.

Какой агрегат будет приводить в движение новый мотоцикл пока не раскрывается. Классическую версию BMW R 18 оборудовали 1,8-литровым двухцилиндровым двигателем, отдача которого составляет 91 лошадиную силу (158 Нм). Стоимость ограниченного издания неизвестна.

В ноябре прошлого года румынское ателье KITT Tuning решило, что стоит «примерить» спорный стиль с большими «ноздрями» на BMW прошлой генерации. Тюнеры изготовили сменный пластиковый бампер для BMW 3 и 4 серии поколения F30, который делает автомобили похожими на новые версии.



