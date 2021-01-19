Peugeot 208 и 2008 полностью переведут на электротягу

В новом поколении две модели Peugeot - хэтчбек 208 и кроссовер 2008 - полностью переведут на электротягу. Об этом сообщает Autoexpress со ссылкой на слова главы французской марки Жана-Филлипа Импарато. Причем электрические новинки будут считаться наследниками 208 и 2008 и могут получить иные названия.

Решение лишить компактные модели ДВС продиктовано высоким спросом на электрифицированные автомобили, сказал Импарато. За последние 10 недель 14 процентов заказов 208 и 2008 пришлись на электрические модификации, а в прошлом году каждый десятый из реализованных по всему миру автомобилей Peugeot был оснащен электромотором.

Peugeot 208

«Тренд на электрокары крепнет не просто с каждым месяцем, а с каждой неделей», - сказал топ-менеджер.

Peugeot 2008

Peugeot 208 и 2008 были представлены в 2019 году и на сегодняшний день предлагаются с дизельными и бензиновыми моторами, а также с полностью «зелеными» силовыми установками в версиях с литерой «е» - е-208 и е-2008. Обе оснащаются электромотором мощностью 100 киловатт (139 лошадиных сил) и 260 Нм крутящего момента. Батарея емкостью 50 киловатт-часов обеспечивает хэтчбеку запас хода в 340 километров, а кроссоверу - в 310 километров по циклу WLTP.

Импарато также заявил, что компакт-кар Peugeot 108 продолжат оснащать двигателями внутреннего сгорания. Он отметил, что в результате установки электромотора и аккумулятора, модуля 5G и другого оснащения стартовая цена взлетит с 10 000 до 30 000 евро, что пагубно скажется на продажах.