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Geely рассекретила большой кроссовер на платформе Volvo
12:08 19.01.2021 |
Фирма Geely рассекретила большой кроссовер KX11, созданный вокруг платформы Volvo CMA. Пресс-служба китайской марки поделилась фотографиями экстерьера новинки, акцентировав внимание на радиаторной решётке с хромированными вертикальными ламелями. Публичная премьера Geely KX11 состоится на автосалоне в Шанхае в апреле.
Geely KX11 - будущий флагман китайской марки. От ранних моделей Geely новинка отличается сдержанным дизайном, модной матричной светодиодной оптикой, а также габаритами. Официально размеры KX11 не подтверждены, но китайские журналисты полагают, что кроссовер окажется компактнее Volvo XC90, а длина модели не превысит отметки 4,8 метра.
Внимательный взгляд обратит внимание на сходство Geely KX11 с соплатформенным бизнес-седаном Preface - у моделей похожий дизайн фар головного света и идентичный рисунок радиаторной решётки. «Фишка» KX11 - эффектные колёсные диски с пятью сдвоенными спицами и направленным рисунком.
Фотографии интерьера официально не обнародованы, но китайские журналисты уже заглядывали в салон тестовых прототипов и обнаружили необычную панель с тремя цифровыми экранами. Это значит, что у KX11 впервые в линейке Geely будет отдельный 12,3-дюймовый тачскрин для переднего пассажира. Других принципиальных отличий между интерьерами KX11 и седана Preface пока не замечено, однако для кроссовера наверняка предложат трёхрядный семиместный салон.
Поскольку в основе Geely KX11 переднеприводная платформа CMA, сюрпризов по линейке силовых агрегатов не ожидается. Базовой станет 190-сильная (300 Нм) бензиновая «турбочетвёрка» Volvo Drive-E; в будущем не исключено появление гибридной версии. Двигатель наверняка будет сочетаться с 7-скоростным «роботом» или 8-ступенчатым «автоматом» Aisin, полный привод - ожидаемая опция.
Нет сомнений, что фирма Geely раскроет все характеристики кроссовера KX11 до премьеры, ведь до автосалона в Шанхае почти три месяца. В Поднебесной продажи KX11 наверняка начнутся во втором полугодии, но экспорт новинки в первый год производства маловероятен.
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