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Представлен новый электрический фургон Citroen e-Berlingo
21:53 18.01.2021 |
Компания Citroen представила новый электрический фургон e-Berlingo. Переход на электротягу не повлиял на практичность вэна: однообъёмник по-прежнему доступен в двух вариантах колёсной базы, может перевозить до 800 килограммов, а вместимость грузового отсека варьируется в диапазоне от 3,3 до 4,4 кубических метра.
Внешне новый Citroen e-Berlingo почти идентичен актуальному фургону Berlingo с ДВС, хотя по архитектуре они отличаются: дизельный вэн базируется на шасси EMP2, а электрический - на e-CMP.
Также покупатели электромобиля не смогут выбрать тип силовой установки и ёмкость аккумулятора: есть безальтернативный электродвигатель с пиковой отдачей 136 лошадиных сил (крутящий момент до 260 Нм) и единственная тяговая батарея на 50 киловатт-часов, расположенная между осями. Гарантия на аккумулятор составляет восемь лет или 160 тысяч километров.
Автономность электрического фургона после смены поколений выросла: предшественник мог проехать на одной зарядке только 170 километров по циклу NEDC, а новинка способна преодолеть до 275 километров по более жёсткому циклу WLTP. Чтобы водитель экономнее расходовал энергию, предусмотрены «щадящие» ездовые режимы Eco и Normal. В первом случае отдача электромотора ограничена 82 силами, во втором - 109 силами.
Базовый фургон штатно оснащён системой бесключевого доступа, ассистентами при трогании в горку и помощником при движении на спуске, камерой заднего вида, а также информационно-развлекательным комплексом с 5-дюймовым сенсорным экраном и функцией управления со смартфона. Есть возможность убрать переднее пассажирское кресло и приспособить вэн для перевозки грузов длиной свыше трёх метров.
В числе опций - мультимедиасистема с 10-дюймовым тачскрином и навигацией, цветной проекционный дисплей и датчик перегрузки.
Дебют e-Berlingo означает, что вся линейка коммерческих Citroen переведена на электротягу, ведь ранее были представлены более вместительные e-Jumpy и e-Jumper.
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