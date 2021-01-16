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Новая стратегия Kia: электромобили, вторсырьё и сервисы
17:30 16.01.2021 |
Компания Kia очертила основные пункты так называемого Plan S, долгосрочной стратегии развития, в рамках которой она перестанет быть просто производителем автомобилей и станет поставщиком «решений для экологической мобильности» и смежных услуг. К 2027 году в гамме марки появятся семь новых электромобилей, а ещё она активнее начнет использоваться вторсырье и энергию из возобновляемых источников.
В Kia стратегию называют не иначе как «самой масштабной трансформацией в истории бренда», частью которой стала и смена логотипа, и слогана (Movement that inspires - «Движение, которое вдохновляет»), и даже официального названия - теперь компания именуется не Kia Motors, а просто Kia. Обозначена и главная цель - создание «вдохновляющих продуктов» и «опыта взаимодействия», которые будут адаптироваться к постоянно изменяющимся ожиданиям клиентов. Ключевая роль здесь отведена электромобилям, а также экологическим инициативам.
Так, Kia начнет активнее использовать «чистую» энергию из возобновляемых источников и вторичные материалы. К 2027 году в модельном ряду марки появятся семь новых электромобилей (легковушки, вседорожники и минивэны), причем один из них представят совсем скоро, до конца I квартала 2021 года. В его основе будет лежать платформе E-GMP с интегрированной ведущей осью (в одном узле объединены вал и ступица с колесными подшипниками). Обещаны дизайн в стиле кроссовера, запас хода более 500 километров и зарядка батареи за 20 минут. Кроме того, это будет первая глобальная модель Kia с новым логотипом.
Также в компании работают над новой линейкой электрической спецтехники (PBV, Purpose-Built Vehicles) для корпоративных клиентов. Через 10 лет спрос на такой транспорт увеличится в пять раз, поэтому корейцы надеются на помощь стартапов Canoo и Arival. Партнеры помогут Kia с разработкой «гибких» платформ-скейтбордов, на которые будут крепиться модульные кузова, приспособленные под различные задачи. В гамму войдут машины для каршеринга, низкопольные логистические и курьерские фургончики.
Продолжат развиваться и всевозможные сервисы. В 2018 году корейцы инвестировали в малайзийскую компанию Grab, предоставляющую услуги такси и доставки еды в Юго-Восточной Азии, а в 2019-м - в сервис Ola, работающий в Индии. В Европе у компании есть каршеринговый оператор WiBLE, учрежденный вместе с испанской Repsol, а ещё - сервис подписки KiaMobility, пока функционирующий только в Италии и России. Однако в ближайшие годы его собираются «запустить» в ещё нескольких странах.
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