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Hyundai прекратил разработку новых дизельных моторов
09:40 16.01.2021 |
Южнокорейская компания Hyundai ещё в прошлом году фактически остановила разработку семейства дизельных силовых агрегатов нового поколения, сделав выбор в пользу гибридных установок.
Поскольку автомобильная промышленность постепенно движется в сторону электрификации из-за ужесточающихся норм вредных выбросов, после ряда скандалов дизельные моторы являются первыми кандидатами на исчезновение. От разработки силовых установок на тяжёлом топливе уже отказались Porsche, Volvo и Renault, а теперь, как сообщает издание Korea JoongAng Daily со ссылкой на инсайдеров, с дизельными моторами решил распрощаться и Hyundai. Южнокорейская компания уже прекратила работу над созданием линейки новых дизелей ещё во второй половине прошлого года.
Причиной стало отсутствие перспектив у моторов на тяжёлом топливе: корейцы сделали выбор в пользу гибридных и чисто электрических силовых установок. Семейство дизельных двигателей текущего поколения будет обновлено в течение ближайших лет, но в итоге оно станет последним. Бензиновым двигателям Hyundai пока ничего не угрожает: компания ещё не планирует отказываться от них в пользу электромобилей, несмотря на то, что к 2025 году марка пообещала представить 23 полностью новых модели на электротяге. Хэтчбек Ioniq 5, например, дебютирует уже в феврале.
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