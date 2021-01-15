Dacia показала новый кроссовер

Румынская марка Dacia, принадлежащая Renault, представила тизер будущего кроссовера Bigster, который по своим габаритам превзойдет Duster. Новая модель станет частью стратегии развития компании под названием Renaulution.





Новый кроссовер C-класса построят на модульной платформе CMF-B, на которой сейчас производят модели Logan и Sandero. По предварительным данным длина будущей новинки составит 4 600 миллиметров, что на 280 миллиметров больше нынешнего Duster. Кроме того, представители Dacia заявили, что Bigster получит семиместный салон.

На представленном тизере новый кроссовер оснащен узкой светодиодной передней оптикой, оригинальными v-образными задними фонарями, а также защитными пластиковыми накладками на бампере и колесных арках. Ожидается, что в линейку агрегатов нового SUV войдут бензиновые турбодвигатели объемом 1,0 и 1,3-литра, а также полуторалитровый дизельный мотор. Кроме того, новая модель будет доступна в модификации с гибридной силовой установкой E-Tech.

Премьера кроссовера Bigster состоится не раньше 2025 года. До этого момента Dacia планирует презентовать еще две новинки, которые должны дебютировать в 2022 и 2024 году.

Ранее стало известно, что все модели Lada «переедут» на единую с румынской Dacia платформу. Таким образом, альянс Renault-Nissan-Mitsubishi планирует увеличить прибыль путем оптимизации и отказа от нерентабельных разработок в рамках плана под названием «Renaulution».