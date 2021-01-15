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Dacia показала новый кроссовер
20:39 15.01.2021 |
Румынская марка Dacia, принадлежащая Renault, представила тизер будущего кроссовера Bigster, который по своим габаритам превзойдет Duster. Новая модель станет частью стратегии развития компании под названием Renaulution.
Новый кроссовер C-класса построят на модульной платформе CMF-B, на которой сейчас производят модели Logan и Sandero. По предварительным данным длина будущей новинки составит 4 600 миллиметров, что на 280 миллиметров больше нынешнего Duster. Кроме того, представители Dacia заявили, что Bigster получит семиместный салон.
На представленном тизере новый кроссовер оснащен узкой светодиодной передней оптикой, оригинальными v-образными задними фонарями, а также защитными пластиковыми накладками на бампере и колесных арках. Ожидается, что в линейку агрегатов нового SUV войдут бензиновые турбодвигатели объемом 1,0 и 1,3-литра, а также полуторалитровый дизельный мотор. Кроме того, новая модель будет доступна в модификации с гибридной силовой установкой E-Tech.
Премьера кроссовера Bigster состоится не раньше 2025 года. До этого момента Dacia планирует презентовать еще две новинки, которые должны дебютировать в 2022 и 2024 году.
Ранее стало известно, что все модели Lada «переедут» на единую с румынской Dacia платформу. Таким образом, альянс Renault-Nissan-Mitsubishi планирует увеличить прибыль путем оптимизации и отказа от нерентабельных разработок в рамках плана под названием «Renaulution».
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