Финансовые новости
- |
- 15.01.21
- |
- 23:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В США смягчили требования к стандартам безопасности для автономных автомобилей
16:56 15.01.2021 |
Уходящая администрация президента США Дональда Трампа заявила в четверг, что издаёт новые правила, которые позволят производителям автоматизированных транспортных средств обходить некоторые стандарты краш-тестов, обязательные для обычных автомобилей, что поможет им снизить производственные затраты.
Национальное управление по безопасности движения на трассах Министерства транспорта США (NHTSA) сообщило, что новые правила, о необходимости пересмотра которых говорилось довольно давно, освобождают автопроизводителей от соблюдения некоторые стандартов краш-тестов для автоматизированных транспортных средств, предназначенных для перевозки только грузов, а не людей.
Также новые правила предоставят автопроизводителям больше свободы при разработке автономных транспортных средств для перевозки пассажиров без стандартных элементов управления, включая рулевое колесо.
Впервые транспортное агентство США предприняло значительный шаг по устранению препятствий для использования транспортных средств без традиционного человеческого контроля, в том числе, отменив требование, чтобы у беспилотных автомобилей было место водителя.
NHTSA опубликовало документ, касающийся изменений в правилах, и подписало его в среду, но пока неясно, когда он будет официально опубликован в Федеральном реестре (Federal Register), официальном журнале Федерального правительства США, содержащем информацию о принятых государственными учреждениями правилах.
Автомобильная и технологическая отрасли уже давно требуют от NHTSA изменить существующие стандарты безопасности для транспортных средств, соблюдение которых ведёт к увеличению стоимости автоматизированных автомобилей и грузовиков.
По оценкам NHTSA, введение изменений сэкономит производителям автоматизированных транспортных средств до $5,8 млрд в 2050 году, или около $995 долларов на одно транспортное средство, исходя из предполагаемого объёма производства в размере 5,8 млн автомобилей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Неожиданная покупка доллара взвинтила в пятницу вечером курс доллара на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Снова дешевый российский газ?
|Бизнес спрогнозировал рост цен и падение курса гривни, – опрос НБУ
|Витренко предложил закупать газ у «независимых компаний» из России
|Под лозунгами популистов разрушать основы государственности: Почему сокращение нардепов до 300 — это не об улучшении
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Dacia показала новый кроссовер
|В США смягчили требования к стандартам безопасности для автономных автомобилей
|Sony начала тестировать на публичных дорогах Европы концепт электромобиля Vision-S, представленный год назад
|Представлен первый датчик изображения Samsung с поддержкой 12-битного цвета
|Samsung пообещала поддержку S Pen для других смартфонов Galaxy
|Британец случайно выбросил диск с биткоинами на 287 млн долларов и теперь просит власти о помощи
Это интересно
|Alibaba, Tencent и Baidu миновали угрозу американских санкций, но пострадают другие
|Samsung впервые продемонстрировала скрытую под экраном камеру и первыми её получат не смартфоны
|Cadillac представил футуристичный концепт персонального транспорта будущего
|Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 с виджетами новостей и погоды
|TikTok ужесточил правила использования сервиса для подростков
|За дизайн автомобилей Geely будет отвечать выходец из Bentley
|Представлено игровое кресло будущего с гибким 60-дюймовым экраном