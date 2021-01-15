В США смягчили требования к стандартам безопасности для автономных автомобилей

Уходящая администрация президента США Дональда Трампа заявила в четверг, что издаёт новые правила, которые позволят производителям автоматизированных транспортных средств обходить некоторые стандарты краш-тестов, обязательные для обычных автомобилей, что поможет им снизить производственные затраты.

Национальное управление по безопасности движения на трассах Министерства транспорта США (NHTSA) сообщило, что новые правила, о необходимости пересмотра которых говорилось довольно давно, освобождают автопроизводителей от соблюдения некоторые стандартов краш-тестов для автоматизированных транспортных средств, предназначенных для перевозки только грузов, а не людей.

Также новые правила предоставят автопроизводителям больше свободы при разработке автономных транспортных средств для перевозки пассажиров без стандартных элементов управления, включая рулевое колесо.

Впервые транспортное агентство США предприняло значительный шаг по устранению препятствий для использования транспортных средств без традиционного человеческого контроля, в том числе, отменив требование, чтобы у беспилотных автомобилей было место водителя.

NHTSA опубликовало документ, касающийся изменений в правилах, и подписало его в среду, но пока неясно, когда он будет официально опубликован в Федеральном реестре (Federal Register), официальном журнале Федерального правительства США, содержащем информацию о принятых государственными учреждениями правилах.

Автомобильная и технологическая отрасли уже давно требуют от NHTSA изменить существующие стандарты безопасности для транспортных средств, соблюдение которых ведёт к увеличению стоимости автоматизированных автомобилей и грузовиков.

По оценкам NHTSA, введение изменений сэкономит производителям автоматизированных транспортных средств до $5,8 млрд в 2050 году, или около $995 долларов на одно транспортное средство, исходя из предполагаемого объёма производства в размере 5,8 млн автомобилей.