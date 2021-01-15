Sony начала тестировать на публичных дорогах Европы концепт электромобиля Vision-S, представленный год назад

Ровно год назад, на выставке CES 2020, японский производитель электроники неожиданно представил концепт электромобиля Sony Vision-S. Изначально это был типичный шоу-кар, предназначенный для демонстрации наработок компании в сегменте высоких технологий для автомобильного рынка, включая безопасность и инфотейнмент. Однако на фоне популярности у публики и экспертов японцы решили продолжить работу над моделью и уже довели ее до стадии испытаний на публичных дорогах.

В начале текущего года Sony выложила несколько видео о своем электромобиле Sony Vision-S. В роликах можно увидеть электрический седан на полигоне и европейских дорогах, а также послушать комментарии специалистов, работающих над этим проектом.





Несмотря на статус концепта, японцы уже объявили основные технические характеристики Sony Vision-S. Этот полноприводный седан оснащается парой электродвигателей мощностью 200 кВт каждый, которые позволяют ему разгоняться до 100 км/ч за 4,8 секунды и набирать максимальную скорость 240 км/ч. Емкость батареи и запас хода не озвучиваются, но в серийной версии (если она увидит свет) наверняка будут использоваться батареи нескольких размеров с соответствующими «пробегами».

Концепт оснащается 40 сенсорами для контроля пространства внутри и снаружи электромобиля. В этот перечень входят внутренние и внешние CMOS-камеры, ToF-сенсоры (Time-of-Flight), ультразвуковые сканеры и радары, а также LiDAR. В салоне установлен огромный дисплей в центральной панели, система пространственного звучания «360 reality audio» и экраны для пассажиров.

Модель создавалась совместными усилиями компаний Magna, Benteler, Bosch, NVIDIA, Continental, Qualcomm, ZF, Elektrobit, Blackberry, Gentex и др.