Cadillac представил футуристичный концепт персонального транспорта будущего

Концерн General Motors в рамках выставки электроники CES, которая состоялась в онлайн-формате, представил свой взгляд на то, каким будет персональный транспорт премиум-класса в будущем. Передвигаться разработчики предлагают при помощи летающего дрона Vertical Take-Off and Landing Drone и наземной капсулы Personal Autonomous Vehicle от Cadillac.

В представлении GM, в будущем человеку для обеспечения полноценной мобильности потребуется сразу два транспортных средства. Добраться до нужного места по земле можно будет при помощи полностью автономного микроавтобуса, который лишён традиционных педалей и рулевого управления. Капсула с передним панорамным остеклением оборудована необычной системой панелей, которые одновременно выполняют функцию дверей. Для удобного доступна в салон часть кузова откидывается в сторону, а боковое остекление поднимается вверх.





Интерьер микроавтобуса также выполнен в футуристичном стиле. Внутри расположен круглый кожаный диван с интегрированными сенсорными экранами. Кроме того, в передней части машины находится огромный изогнутый дисплей, а бортовая электроника способна собирать биометрические данные пассажиров, чтобы выдавать им индивидуальный контент, а также настраивать микроклимат в салоне.

Для перемещения в труднодоступные места или же для преодоления затруднённого трафика Cadillac предлагает воспользоваться летающим персональным дроном. Машина, в которой может вертикально разместиться один пассажир, оборудована четырьмя винтами, позволяющими развивать скорость в полёте до 90 километров в час. Для идеального обзора передняя часть летающего транспортного средства полностью прозрачная, однако, как и в случае с наземной капсулой, каким образом нужно будет будет управлять аэромобилем пока не неизвестно.

В октябре прошлого года итальянская компания Firenze представила новый проект летающего реактивного гиперкара Lanciare. Стоимость семиметрового аэромобиля, который сможет разгоняться до 800 километров в час, составит около шести миллионов долларов.