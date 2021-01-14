Финансовые новости
- |
- 14.01.21
- |
- 14:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
За дизайн автомобилей Geely будет отвечать выходец из Bentley
13:26 13.01.2021 |
Издание Auto Motor und Sport сообщило о грядущих перестановках в Geely: нынешний шеф-дизайнер бренда Питер Хорбери уходит на пенсию, а его место займет 59-летний немец Штефан Зилафф, который последние пять лет отвечал за облик автомобилей Bentley. В Geely информацию о новом назначении пока не прокомментировали, зато в Bentley подтвердили, что Зилафф покинул пост шеф-дизайнера в декабре 2020 года.
С переходом в китайскую компанию на плечи Штефана Зилаффа ляжет ответственность не только за дизайн автомобилей Geely, но и моделей подконтрольных брендов, в том числе Lynk&Co, Geometry, Proton и Lotus. Также под его руководством окажется сеть дизайн-студий Geely Design, которые расположены в Шанхае (Китай), Гетеборге (Швеция), Барселоне (Испания), Ковентри (Великобритания) и Калифорнии (США).
С 2015 года Зилафф занимал пост шеф-дизайнера Bentley, на котором он сменил Люка Донкервольке, ушедшего в Hyundai-Kia. До этого Зилафф возглавлял Центр дизайна концерна Volkswagen в Потсдаме и отвечал за разработку интерьеров моделей всех подконтрольных брендов.
Что же касается 70-летнего Питера Хорбери, то с 2011 года он занимает должность старшего вице-президент по дизайну Geely Auto Group. О его уходе на пенсию китайская марка пока официально не сообщала.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Вакцина из Китая. Чем на самом деле будут прививать украинцев от коронавируса
ТОП-НОВОСТИ
|Тарифный пиар: Остановит ли протесты в регионах карантинное ослабление цены на газ
|«Золотой мост» для Путина. Какие предложения Путину привез Ермак
|НБУ спровоцировал рост доллара на межбанке 13 января
|Лифт Зеленского: крупного взяточника назначили и. о. начальника Офиса крупных налогоплательщиков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новшество WhatsApp для большого потока сообщений. «Прочитать позднее» приходит на смену архиву
|Alibaba, Tencent и Baidu миновали угрозу американских санкций, но пострадают другие
|Samsung впервые продемонстрировала скрытую под экраном камеру и первыми её получат не смартфоны
|Cadillac представил футуристичный концепт персонального транспорта будущего
|Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 с виджетами новостей и погоды
|TikTok ужесточил правила использования сервиса для подростков
|За дизайн автомобилей Geely будет отвечать выходец из Bentley
Это интересно
|Уникальный смартфон LG Rollable с раздвижным экраном — не просто концепт. Он выходит в этом году
|Koenigsegg разгоняет гиперкары до 300 км/ч перед продажей
|AMD представила процессоры Ryzen 5000H и Ryzen 5000U для ноутбуков
|AMD представила процессоры ARyzen 9 5900X и Ryzen 7 5800X для настольных компьютеров
|NVIDIA представила мобильные видеокарты GeForce RTX 30-й серии — совсем не то, что в десктопе
|NVIDIA представила видеокарту GeForce RTX 3060 с 12 Гбайт GDDR6 стоимостью $329
|В ФРГ закрыли крупнейшую в мире торговую площадку в даркнете