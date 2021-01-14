За дизайн автомобилей Geely будет отвечать выходец из Bentley

Издание Auto Motor und Sport сообщило о грядущих перестановках в Geely: нынешний шеф-дизайнер бренда Питер Хорбери уходит на пенсию, а его место займет 59-летний немец Штефан Зилафф, который последние пять лет отвечал за облик автомобилей Bentley. В Geely информацию о новом назначении пока не прокомментировали, зато в Bentley подтвердили, что Зилафф покинул пост шеф-дизайнера в декабре 2020 года.

С переходом в китайскую компанию на плечи Штефана Зилаффа ляжет ответственность не только за дизайн автомобилей Geely, но и моделей подконтрольных брендов, в том числе Lynk&Co, Geometry, Proton и Lotus. Также под его руководством окажется сеть дизайн-студий Geely Design, которые расположены в Шанхае (Китай), Гетеборге (Швеция), Барселоне (Испания), Ковентри (Великобритания) и Калифорнии (США).

С 2015 года Зилафф занимал пост шеф-дизайнера Bentley, на котором он сменил Люка Донкервольке, ушедшего в Hyundai-Kia. До этого Зилафф возглавлял Центр дизайна концерна Volkswagen в Потсдаме и отвечал за разработку интерьеров моделей всех подконтрольных брендов.

Что же касается 70-летнего Питера Хорбери, то с 2011 года он занимает должность старшего вице-президент по дизайну Geely Auto Group. О его уходе на пенсию китайская марка пока официально не сообщала.