Koenigsegg разгоняет гиперкары до 300 км/ч перед продажей

Каждый выпущенный экземпляр гибридного гиперкара Koenigsegg Regera в обязательном порядке разгоняют до 300 километров в час в рамках предпродажной подготовки.

Шведский гиперкар Koenigsegg Regera разгоняется с места до 100 километров в час всего за 2,8 секунды, до 300 километров в час - за 10 секунд, а до 400 километров в час - за 20 секунд. Чтобы убедиться в том, что каждый выпущенный экземпляр Regera соответствует заявленным характеристикам, Koenigsegg в обязательном порядке разгоняет их до 300 километров в час в рамках рутинной процедуры предпродажной подготовки, на которой обычно проверяют уровни технических жидкостей и обновляют программное обеспечение.

Гиперкар оснащается гибридной силовой установкой из 5,0-литрового V8 с битурбонаддувом и трёх электромоторов совокупной мощностью 670 лошадиных сил. Regera также получила уникальную трансмиссию KDD с технологией так называемого «прямого привода» без переключений передач. Суммарная мощность силовой установки достигает 1500 лошадиных сил. Гиперкар будет выпущен тиражом в 80 экземпляров и все они давно распроданы. Стоимость каждого составляла как минимум 2 100 000 евро.



