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Концерн General Motors сменил логотип впервые за 57 лет
11:23 11.01.2021 |
Американский концерн General Motors впервые за 57 лет сменил логотип. Отныне аббревиатура GM в фирменном значке пишется строчными буквами, а не прописными; окантовка лейбла округлая, а нижнее подчёркивание осталось только под символом «m» - это сделано специально, чтобы добавить сходства с электрической вилкой.
Пресс-служба General Motors даёт ещё одну трактовку дизайна нового логотипа: оформление буквы «m» с горизонтальной полосой символизирует технологию Ultium. Именно тяговые аккумуляторы Ultium и силовые установки Ultium Drive американский гигант считает главными ноу-хау будущих электрокаров General Motors.
Ребрендинг призван привлечь внимание клиентов General Motors к электромобилям, ведь смена логотипа сопровождается началом рекламной кампании Everybody In (Все в Сети). Глобальная цель General Motors - достичь нулевых выбросов, нулевого количества аварий и минимизировать заторы.
Маркетинговый директор автогиганта Дебора Валь заявила, что «настал момент для массового перехода на электромобили», и подчеркнула: у концерна есть всё, чтобы создать электрокары, подходящие каждому.
В настоящий момент в гамме General Motors есть единственный электрокар - Chevrolet Bolt EV, но в течение пяти лет автогигант намерен выпустить 30 «батарейных» автомобилей, в том числе 1000-сильный суперпикап GMC Hummer EV и кроссовер Cadillac Lyriq.
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