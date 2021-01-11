Концерн General Motors сменил логотип впервые за 57 лет

Американский концерн General Motors впервые за 57 лет сменил логотип. Отныне аббревиатура GM в фирменном значке пишется строчными буквами, а не прописными; окантовка лейбла округлая, а нижнее подчёркивание осталось только под символом «m» - это сделано специально, чтобы добавить сходства с электрической вилкой.

Пресс-служба General Motors даёт ещё одну трактовку дизайна нового логотипа: оформление буквы «m» с горизонтальной полосой символизирует технологию Ultium. Именно тяговые аккумуляторы Ultium и силовые установки Ultium Drive американский гигант считает главными ноу-хау будущих электрокаров General Motors.

Старый логотип General Motors, который появился в 1964 году и за полвека обновлялся только косметически

Ребрендинг призван привлечь внимание клиентов General Motors к электромобилям, ведь смена логотипа сопровождается началом рекламной кампании Everybody In (Все в Сети). Глобальная цель General Motors - достичь нулевых выбросов, нулевого количества аварий и минимизировать заторы.

Маркетинговый директор автогиганта Дебора Валь заявила, что «настал момент для массового перехода на электромобили», и подчеркнула: у концерна есть всё, чтобы создать электрокары, подходящие каждому.

В настоящий момент в гамме General Motors есть единственный электрокар - Chevrolet Bolt EV, но в течение пяти лет автогигант намерен выпустить 30 «батарейных» автомобилей, в том числе 1000-сильный суперпикап GMC Hummer EV и кроссовер Cadillac Lyriq.