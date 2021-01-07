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Nissan Juke получил специальную версию Enigma
21:17 06.01.2021 |
Компания Nissan «запустила» в Великобритании новую версию кроссовера Juke под названием Enigma (в переводе с английского - загадка, головоломка). Специальное издание легко отличить по оригинальным колесам черного цвета, а также наличию голосового помощника Amazon Alexa. Цена такого кроссовера начинается от 23 195 фунтов стерлингов.
Вседорожник Nissan Juke Enigma можно окрасить в один из трех неброских цветов. На выбор предложены серый Gun Metallic Grey либо перламутровый белый Storm White в сочетании с черной крышей, а также полностью черный вариант. Темные колеса Akari на 19 дюймов и замысловатый узор на боковых зеркалах и крыше - особенность спецверсии. В салоне есть плашки с надписью Enigma и мультимедиа с поддержкой онлайн-сервисов NissanConnect, навигацией и голосовым помощником Amazon Alexa.
Он, кстати, доступен впервые на модели Nissan для Европы. К кроссоверу можно подключить домашнее устройство и через него управлять некоторым функциями. К примеру, попросить Alexa загрузить адрес места назначения в бортовую навигацию машины, проверить остаток топлива или определить местоположение - всего 13 команд.
В Европе Juke оснащается трёхцилиндровым двигателем 1.0 мощностью 117 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. В зависимости от исполнения мотор можно сочетать с шестиступенчатой «механикой» либо семиступенчатым «роботом» DCT. Привод только передний. Цена базовой версии Visia в Великобритании - 18 185 фунтов стерлингов.
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