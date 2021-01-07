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Kia сменила логотип и слоган
17:17 06.01.2021 |
Компания Kia официально сменила логотип и представила новый слоган. Для того, чтобы продемонстрировать новую символику, задействовали рекордное количество «пиротехнических дронов», которые одновременно поднялись в небо над городом Инчон в Южной Кореи и выпустили сотни фейерверков. Это достижение попало в Книгу рекордов Гиннесса.
Новый логотип включает в себя элементы «симметрии», «ритма» и «подъема». Он изображен двухмерным и без овала, а название выполнено другим шрифтом по сравнению с прежней эмблемой, использовавшейся с 1994 года. В компании объяснили, что ритмичная непрерывная линия логотипа символизирует «приверженность бренда стремлению создавать для клиентов вдохновляющие мгновения при любом взаимодействии, а его симметрия демонстрирует уверенность». Восходящие линии в свою очередь «воплощают растущие амбиции бренда и то, что он предлагает клиентам».
Изменился и девиз: «Искусство удивлять» (The Power to Surprise) уступил место слогану «Движение, которое вдохновляет» (Movement that Inspires).
В Книгу рекордов Гиннесса Kia попала, запустив 303 дрона - на сегодняшний день это рекордное количество специализированных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые были использованы для одновременного запуска фейерверков.
В прошлом году Kia представила концепцию Plan S, которая предусматривает «перезагрузку» бренда на пути к электрификации и внедрению систем мобильности. В компании считают, что быстрое расширение линейки электромобилей позволит привлечь молодую аудиторию и повысить престиж марки.
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