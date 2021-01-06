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Владельцы электромобилей не хотят назад к ДВС
18:02 05.01.2021 |
Исследование, проведенное в Соединенном Королевстве, показало, что после приобретения машины с электрическим двигателем ее владелец утрачивает интерес к автомобилям на ископаемом топливе. Говоря точнее, вернуться к ДВС хотят менее 1% владельцев электромобилей.
«Результаты являются убедительным свидетельством фундаментального сдвига в отношении потребителей в пользу экологически чистых автомобилей. В опросе, который проводился в ноябре 2020 года с участием более 2000 респондентов, 91% ответили «нет, спасибо» на предложение заменить их электромобили бензиновыми или дизельными; и, напротив, менее 1% хотят вернуться к ископаемым видам топлива. Примерно 9% заявили, что не уверены», - сказано в отчете.
Интересно, что полностью электрические автомобили заработали более высокий рейтинг удовлетворенности пользователей, чем подключаемые гибриды.
«Большинство респондентов стали водителями электромобилей впервые; для 73% это их нынешний автомобиль стал первым электромобилем, а 52% совершили покупку в течение прошлого года. Удовлетворенность водителей была значительно выше как для электромобилей с аккумулятором, так и для гибридных автомобилей с подзарядкой от электросети: водители электромобилей сообщают о степени удовлетворенности 91 из 100 (BEV - 92, PHEV - 84) по сравнению с 72 баллами в случае владельцев бензиновых или дизельных автомобилей».
Среди полностью электрических транспортных средств рейтинг удовлетворенности 100% получил VW ID.3, за ним следуют Tesla Model 3 и Kia e-Niro с 96%.
В Великобритании 2020 год был успешным для электромобилей: продажи росли, тогда как на автомобильном рынке в целом наблюдался спад. В результате доля электромобилей увеличилась более чем в три раза и составила 9,7% всех продаж новых автомобилей в стране.
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