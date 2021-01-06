Представлен обновленный гибрид Bentley Bentayga

Компания Bentley представила обновленный вариант гибридного вседорожника Bentayga. До этого дебютировали модификации с 550-сильным битурбомотором V8 и «заряженная» версия Speed с 6,0-литровым W12, выдающим 635 сил.





Силовая установка кроссовера осталась прежней. Гибридная версия по-прежнему оснащается трехлитровой битурбо бензиновой «шестеркой», 128-сильным электромотором и батареей емкостью 17,3 киловатт-часа. Суммарна отдача - 450 лошадиных сил.

Динамические характеристики обновленного гибрида не уточняются. Вероятно, они тоже не поменяются: дорестайлинговый вариант набирал «сотню» за 5,5 секунды, а его максимальная скорость составляла 254 километра в час.

Согласно данным Американского агентства по охране окружающей среды (EPA), гибридная Bentayga может проехать на электротяге 29 километров. При этом его расход топлива в смешанном цикле и на трассе сравним с показателями машины, оснащенной мотором V8.

Обновления гибридной модификации (как в случае с остальными версиями) заключаются в основном в доработанном дизайне экстерьера и салона. У модели полностью поменялось оформление передней и задней частей кузова, а в салоне самыми заметными изменениями стала новая мультимедийка и цифровая панель приборов.