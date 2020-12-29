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Каждый пятый BMW оснастят электромотором
09:08 29.12.2020 |
BMW намерена расширить производство «батарейных» автомобилей, сообщает немецкая газета Augsburger Allgemeine со ссылкой на главу компании Оливера Ципсе. По его плану, уже к 2023 году каждый пятый новый BMW будет оснащен электрическим двигателем.
За два года - с 2021 по 2023 год - с конвейеров предприятий баварской марки сойдет на четверть миллиона больше электрифицированных автомобилей, чем планировалось ранее. Об этом Ципсе сообщил в интервью, которое появилось в свежем номере газеты.
Таким образом, BMW хочет нарастить долю выпускаемых электрокаров и гибридов с нынешних восьми процентов до двадцати процентов к 2023 году. Уже в 2022 году сборку электрокаров наладят на всех четырех фабриках BMW, расположенных в Германии.
Однако для успешного сбыта электрических машин потребуется мощная инфраструктура, которая пока далека недостаточно развита даже в Германии, отмечает топ-менеджер. По его прогнозам, к 2030 году в стране будут числиться около 10 миллионов «батарейных» автомобилей, на обслуживание которых потребуется по крайней мере миллион зарядных станций.
«15 тысяч частных и 1,3 тысячи общественных зарядок должны появляться каждую неделю, начиная с текущей. Но пока, к сожалению, мы далеки от этого», - сказал Ципсе.
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