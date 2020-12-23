SsangYong объявила о банкротстве

Компания SsangYong, которая последние несколько лет терпит убытки, подала иск о банкротстве в суд Сеула. Долг автопроизводителя перед кредиторами на сегодняшний день составляет 165 миллиардов корейских вон (149 миллионов долларов).

С 2011 года 74,65 процента акций SsangYong принадлежат индийскому конгломерату Mahindra & Mahindra. Весной этого года стало известно, что на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Mahindra взяла курс на сокращение расходов, в том числе отказала SsangYong в финансовой поддержке на 423 миллиона долларов. Тогда же стало известно, что южнокорейскому бренду пообещали выдать займ в размере 32,3 миллиона долларов на время поисков альтернативных источников финансирования.

По итогам 11 месяцев 2020 года продажи новых автомобилей SsangYong на домашнем рынке сократились на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 79,4 тысячи штук.