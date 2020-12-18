Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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1842 л.с. и меньше трех секунд до «сотни»: представлен гиперкар Hennessey Venom F5
22:23 18.12.2020 |
Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance Engineering в лице подразделения Hennessey Special Vehicles представило серийный гиперкар Venom F5, который бросит вызов Bugatti Chiron и Koenigsegg Jesko. Новинка будет выпущена в количестве 24 экземпляров, каждый из которых оценивается в 2,1 миллиона долларов (более 154 миллионов рублей по актуальному курсу). Отгрузка автомобилей клиентам запланирована на 2021 год.
В движение Venom F5 приводит 6,6-литровый V8 с двумя турбонагнетателями на шариковых подшипниках и распечатанными на 3D-принтере корпусами компрессоров. Отдача двигателя - 1842 лошадиные силы (1617 Нм), и в ателье уверяют, что это самый мощный мотор, который когда-либо устанавливался на серийный автомобиль. Для сравнения, Bugatti Chiron Super Sport 300+ комплектуется 8,0-литровым W16 с отдачей 1600 сил (1600 Нм), а на Koenigsegg Jesko устанавливается 5,0-литровый V8 мощностью 1600 сил (1526 Нм).
Venom F5 получил систему выбора режимов работы ездовой электроники. Всего их пять: Sport, Track, Drag, Wet и F5, причем максимальная мощность мотора будет доступна только в последнем из них. Пару двигателю составляет семиступенчатая роботизированная коробка передач, привод - задний.
Первую «сотню» Venom F5 выдает менее, чем за три секунды, разгон от 0 до 200 километров в час занимает у него за 4,7 секунды, до 300 километров в час - 8,4 секунды, а до 400 километров в час - 15,5 секунды.
Свое название Venom F5 получил в честь самой высокой категории торнадо по шкале Фудзиты, или F-шкалы, - так обозначают смерчи, скорость которых превышает 419 километров в час. Сам же гиперкар способен разогнаться до 512 километров в час.
Заднеприводное купе построено вокруг карбонового монокока массой всего 86 килограммов, а вес автомобиля составляет 1360 килограммом - соотношение мощности к массе «намного превышает любой современный автомобиль», заявляют в ателье, хотя сразу же вспоминается экспериментальный Bugatti Bolide. Что же касается аэродинамики Venom F5, то в Hennessey ее называют «совершенной»: у купе вентилируемый капот, по бокам - массивные воздухозаборники, а спереди - выступающий сплиттер.
В отделке интерьера использовались только натуральная кожа и углепластик, из которого изготовлены в том числе каркасы кресел и мультифункциональный руль, по форме напоминающий штурвал. Из опций комфорта у Venom F5 есть мультимедийная система Alpine с экраном диагональю девять дюймов, которая поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. За рулем установлена семидюймовая цифровая панель приборов.
Venom F5 стал преемником 1244-сильного гиперкара Hennessey Venom GT, построенного на базе Lotus Elise, который был представлен в 2017 году. В ближайших планах компании - испытать Venom F5 на взлетно-посадочной полосе Космического центра Кеннеди NASA, чтобы проверить его возможности и разогнать гиперкар до максимальной скорости.
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