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Maserati представила обновленные Ghibli, Quattroporte и Levante
19:19 15.12.2020 |
Компания Maserati обновила к 2021 году сразу три модели: седаны Ghibli и Quattroporte и кроссовер Levante. Автомобили со слегка освеженной внешностью и более технологичным оснащением уже продают в США. Когда новинки появятся на других рынках, пока неизвестно.
«Младший» седан Ghibli с обновлением получил пересмотренную решетку радиатора, которая в исполнении GranLusso отличается хромированными ламелями, а в GranSport - цвета «рояльный лак». На корме появились новые фонари с рисунком в форме бумеранга.
В салоне изменений больше: 8,4-дюймовый экран мультимедийной системы заменили 10,1-дюймовым тачскрином, а сама система теперь работает на операционке Android Automotive. Дисплей увеличился не только в размерах, но и в четкости, обзавелся функцией мульти-тач и новым интерфейсом. Приборная панель осталась аналоговой, но получила обновленный семидюймовый экран и новую графику.
Quattroporte с обновлением претерпел аналогичные изменения, а вот кроссоверу Levante решили оставить прежнюю «мультимедийку» с 8,4-дюймовым экраном увеличенного разрешения.
Среди других новшеств - комплекс систем Active Driving Assist, пришедший на смену Highway Assist. Новый комплекс включает в себя круиз-контроль с функцией удержания в полосе, которая работает на скоростях до 145 километров в час.
Кроме этого, владельцы теперь могут следить за своими Maserati с помощью приложения Maserati Connect - оно поможет определить местоположение автомобиля в случае угона.
Стоимость обновленного Ghibli в США стартует с 74 390 долларов, Levante - с 77 890 долларов. Флагманский Quattroporte в «базе» обойдется в 104 390 долларов, а в максимальной комплектации Trofeo - в 142 390 долларов.
В конце ноября новое отделение персонализации Maserati Fuoriserie представило свою новую работу: рендеры купе Project Rekall в стиле автомобилей Maserati родом из 1990-х годов. Вероятно, за основу рестомода возьмут купе Shamal (1990-1996).
Maserati Ghibli
Maserati Quattroporte
Maserati Levante
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