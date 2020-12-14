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У концерна Hyundai Motor появился новый глобальный бренд
16:52 14.12.2020 |
Концерн Hyundai Motor объявил о запуске глобального бренда HTWO. Новое подразделение корейской компании сфокусируется на разработке и продвижении сухопутного, водного и воздушного транспорта на водороде. В Hyundai полагают, что продукция HTWO окажется востребована в Южной Корее, США, Европе и Китае.
Название нового бренда прямо указывает на ключевую особенность будущих транспортных средств Hyundai, ведь HTWO - буквенная расшифровка молекулы водорода H2 (H-TWO). Другая интерпретация названия - отсылка к водороду (hydrogenium) и человечеству (humanity). Предполагается, что под «водородной» маркой будут выпускаться сами топливные элементы, легковые и грузовые автомобили, а также морские суда, поезда и даже дроны.
Корейский концерн Hyundai Motor занимается развитием альтернативных источников энергии в целом и водородными силовыми установками в частности более двадцати лет. В 2013 году на мировой рынок вышел мелкосерийный водородомобиль Hyundai ix35 Fuel Cell, а в 2018-м запущено конвейерное производство кроссовера NEXO - первой самостоятельной модели на топливных ячейках. Параллельно ведутся работы над созданием водородного тягача и автобуса.
В недалёком будущем под материнской маркой Hyundai могут продаваться исключительно недорогие автомобили с традиционными силовыми установками, ведь премиальные модели выходят на рынки под брендом Genesis, для традиционных электромобилей придуман суббренд IONIQ, а транспортные средства на топливных ячейках начнут именоваться HTWO.
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