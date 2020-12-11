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Кроссовер Acura MDX сменил поколение: новые подробности и цены
20:19 11.12.2020 |
Компания Acura представила кроссовер MDX нового, четвертого поколения. Модель займет место флагмана в линейке и станет «самым роскошным, технологичным и темпераментным вседорожником в истории бренда».
Со сменой поколения Acura MDX увеличился в размерах: вытянулся в длину на 71 миллиметр (5054 миллиметра) и стал шире на 35 миллиметров (1996 миллиметров). Расстояние между осями выросло на 76 миллиметров, до 2896 миллиметров. Облик кроссовера пересмотрели в соответствии с фирменной стилистикой Acura, основные черты которой - пятиугольная решетка с расходящимся от центра узором и четырехэлементные светодиодные фары JewelEye. Преобразился и передний бампер: в нем появились боковые воздуховоды, под которыми расположились противотуманные фары.
Acura MDX впервые в истории получил переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах в сочетании с задней многорычажкой.
На первом этапе новый MDX предложат с атмосферником V6 объемом 3,5 литра, который выдает 294 лошадиные силы. Позже появится альтернатива в виде наддувного V6 3.0 с непосредственным впрыском, который развивает 360 лошадиных сил и 480 Нм крутящего момента. В обоих случаях пару мотору составляет десятидиапазонный автомат. Привод - передний либо полный Super Handling All-Wheel Drive (SH-AWD) четвертого поколения.
Как и прежде, полноприводная трансмиссия передает на заднюю ось до 70 процентов момента, который может быть полностью направлен на одно из колёс. Однако новый узел SH-AWD с гидравлическими актуаторами муфт и повышающей гипоидной передачей отличается предустановленным «ускорением» задних колес относительно передних - 2,9 процента вместо прежних 2,7, что позволило повысить эффективность системы. Кроме того, задняя ось MDX «переваривает» на 40 процентов больше момента, плюс на 30 процентов быстрее происходит переброска тяги между осями.
В интерьере произошли следующие изменения: появилась цифровая приборная панель Acura Precision Cockpit диагональю 12,3 дюйма, которая недоступна ни для TLX, ни для RDX, экран мультимедийной системы того же размера (функциями можно управлять в том числе с тачпада на центральной консоли) и 10,5-дюймовый проекционный дисплей.
Для нового MDX заявлена 1000-ваттная аудиосистема ELS Studio 3D Signature Edition с 25 динамиками (в том числе шестью конусообразными сабвуферами из углепластика) и фоновая подсветка Iconic Drive с возможностью выбора одной из 27 доступных цветовых схем, получивших названия в честь знаменитых дорог и гоночных трасс. В более простых комплектациях кроссовер укомплектован аудиосистемой с семью динамиками, а в числе прочего оборудования указаны 21-дюймовые диски и тормоза Brembo с четырехпоршневыми суппортами цвета слоновой кости.
Acura MDX в базовой комплектации будет стоить 46,9 тысячи долларов (примерно 3,4 миллиона рублей по актуальному курсу). Производство модели налажено на заводе в штате Огайо, а двигатели собирают на площадке Anna, где также выпускают гибридные силовые установки для NSX. Продажи стартуют в начале 2021 года, а кроссоверы с V6 3.0 появятся не раньше лета - такая версия получит название MDX Type S.
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