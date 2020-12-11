Bugatti рассказала о самой необычной технологии гиперкара Bolide

Представленный в конце октября гиперкар Bugatti Bolide удивил не только сверхнизким соотношением массы и мощности в 0,67 килограмма на лошадиную силу, но и технологиями. Одна из них - система активной аэродинамики Dimple Airscoop, разработанная молодым сотрудником Bugatti Engineering Нильсом Баллерстайном.





С начала 2020 года Баллерстайн работает над докторской диссертацией в Институте самолетостроения и облегченных конструкций при Брауншвейгском техническом университете, тема которой - меняющие форму внешние оболочки. Проект далеко не умозрительный, и уже нашел применение в департаменте новых технологий Bugatti Engineering. А две недели назад молодой инженер даже подал заявку на регистрацию патента. Суть разработанной им технологии Dimple Airscoop - уменьшение размеров замедляющей автомобиль спутной струи (зоны пониженного давления) и снижение воздушного сопротивления.

Достигается это благодаря физическому изменению формы объекта - и первым обкатать перспективную разработку поручено Bugatti Bolide. На поверхности его воздухозаборника, расположенного на крыше, есть 60 крошечных «пузырей». С ростом скорости - от 80 километров в час и выше, когда преодоление сопротивления воздуха становится главной задачей, они приподнимаются максимум на 10 миллиметров, оптимизируя набегающие потоки.

Работает это так: при абсолютно гладкой поверхности ламинарный (однонаправленный) пограничный слой чаще срывается с корпуса воздухозаборника, образуя завихрения, поэтому его нужно перевести в турбулентный. Он активнее «цепляется» за поверхность и дольше остается прикрепленным к кузову машины, а значит уменьшает воздушное сопротивление. По этой же причине делают углубления на мяче для гольфа.

Время реакции «пузырьков» на рост скорости - десятые доли секунды. Расчетные показатели следующие: снижение сопротивления воздуху на 10 процентов и подъемной силы на 17 процентов. Вдобавок Dimple Airscoop улучшает работу антикрыла Bolide, которое на 320 километрах в час генерирует 1800 килограммов прижимного усилия.

В движение гиперкар приводит квадротурбомотор W16 8.0 с бездроссельными впуском и выпуском, выдающий 1850 лошадиных сил и 1850 Нм крутящего момента. До 100 километров в час Bolide разгоняется за 2,17 секунды, до 300 - за 7,37 секунды. Отметка 500 километров в час покоряется уже через 20,17 секунды после старта. Нюрбургринг машина в теории может проехать за 5:23,1.