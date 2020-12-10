У Alfa Romeo Stelvio появилась новая версия Veloce Ti

Компания " mce_href=" ">Alfa Romeo увеличила количество вариантов кроссовера Stelvio, включив в гамму новое топовое исполнение Stelvio Veloce Ti. Такие пятидверки легко опознать по иному бамперу с диффузором, а также салону в стиле линейки Quadrifoglio.





Акроним Ti, или Turismo Internazionale, итальянская марка использует для обозначения богатых комплектаций, а Veloce (в переводе с итальянского - быстрый) указывает на темперамент машины. Поэтому Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti предлагается только с самыми мощными из доступных для модели двигателями: двухлитровой бензиновой «турбочетверкой» (280 сил и 400 Нм) и дизелем 2.2 (210 сил и 470 Нм).

Оба агрегата с этого года соответствуют экологическим нормам Euro 6d-final и сочетаются с восьмидиапазонным автоматом в паре с полным приводом Q4.

Визуальные отличия Stelvio Veloce Ti от более приземлённых версий сводятся к новому заднему бамперу с диффузором, обвесу в цвет кузова и новым колесам диаметром 21 дюйм («в базе» идут 20-дюймовые). В салоне - отголоски «заряженной» серии Quadrifoglio: подрулевые лепестки из алюминия, спортивные кресла с обивкой кожей и искусственной замшей, для которых можно выбрать цвет прострочки, черный потолок и вставки из углепластика. Тонированные стекла, черные молдинги и эмблемы - стандартное оснащение.

Вместе с новым Stelvio Veloce Ti «Альфа» представила набор фирменных сервисов Alfa Connect Services. Они положены все версиям Stelvio и Giulia и включают вызов экстренных служб, дистанционное управление функциями автомобиля, в том числе через голосовых помощников Google и Amazon, навигацию с обменом маршрутами между бортовой системой и смартфоном, а также точку доступа WiFi с поддержкой одновременного подключения до восьми устройств.

В Италии Alfa Romeo Stelvio Veloce Ti стоит от 71 200 евро за вариант с дизелем и от 72 200 евро за машину на бензине. 510-сильный Stelvio Quadrifoglio оценен в 96 000 евро.