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Объявлены характеристики нового кроссовера Genesis GV70
18:08 09.12.2020 |
Премиальный бренд Genesis, принадлежащий Hyundai, раскрыл подробности о своем втором кроссовере в линейке, компактном GV70.
Как и предполагалось, по размерам Genesis GV70 будет сравним с конкурентами - BMW X3, Mercedes-Benz GLC или Audi Q5. В длину кроссовер достигает 4715 миллиметров, в ширину - 1910 миллиметров, в высоту - 1630 миллиметров, а расстояние между осями составляет 2875 миллиметров. В основе кроссовера лежит заднеприводная платформа, аналогичная той, что используется на седане G70.
Новинку предложат с тремя силовыми установками на выбор: 210-сильным турбодизелем объемом 2,2 литра в качестве базового двигателя, бензиновой «турбочетверкой» 2.5, которая выдает 304 лошадиные силы, а также топовым 3,5-литровым турбомотором V6 с отдачей 380 сил. Трансмиссия - восьмидиапазонный «автомат», привод - задний либо полный с муфтой подключения передней оси.
Динамические характеристики указаны только для самого мощного GV70: он набирает первую «сотню» за 5,1 секунды.
По умолчанию у GV70 пружинная подвеска, но за доплату можно заказать адаптивное шасси - амортизаторы меняют жесткость в зависимости от типа дорожного полотна, которое сканирует встроенная камера. Что же касается полноприводных модификаций, то им полагается система выбора внедорожных режимов Multi Terrain Control, которая включает такие варианты, как грязь, песок и снег.
В числе прочего оборудования - автопилот Highway Driving Assist II (HDA II), который не только ведет автомобиль в пределах полосы, но может перестроиться при включении поворотника, система предотвращение столкновений при движении задним ходом и маневрировании на парковке, система слежения за вниманием водителя, а также восемь подушек безопасности, включая коленную у водителя и центральную между передними креслами. Кроме этого, GV70 обещаны двойная антибактериальная очистка воздуха в салоне с эффективностью 99,9 процентов и биометрическая идентификация водителя по отпечатку пальца.
Также появились подробности о версии GV70 Sport, которую отличает более спортивный облик. Такому кроссоверу положен спойлер на пятой двери, круглые патрубки выпускной системы, аэродинамически развитые бамперы, 21-дюймовые диски, задний электронноуправляемый дифференциал и Launch Control.
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