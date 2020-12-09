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Появились подробности о первом электрокаре Bentley
09:10 09.12.2020 |
Компания Bentley готовится вступить в сегмент «зеленых» автомобилей. По данным Autocar, пионером электрической линейки марки станет роскошный седан с «высокой посадкой», который дебютирует на ранее 2025 года.
Вслед за седаном производитель из Крю выпустит ряд других электрокаров в различных форм-факторах, а к 2030 году, согласно нынешнему плану, все модели Bentley станут полностью электрическими. Уже с 2026 года компания электрифицирует 100 процентов своих моделей: в производственной гамме останутся только «зеленые» машины и подключаемые гибриды.
Ожидается, что базой для первенца «батарейного» семейства Bentley станет электрическая платформа PPE, на которой в рамках проекта Artemis («Артемида») разрабатывает свой инновационный электромобиль Audi. В Bentley эту информацию пока не подтвердили.
Как сообщает Autocar, электромобиль Bentley получит кузов типа седан и относительно высокий клиренс, обусловленный необходимостью расположить под полом объемный комплект батарей. Основные черты внешности новинка позаимствует у показанного летом прошлого года концепт-кара EXP 100 GT, однако вероятно, что для серийной версии кузов подретушируют в угоду аэродинамике.
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