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Дионисий Галикарнасский
Uber продала подразделение самоуправляемых автомобилей
12:34 08.12.2020 |
Компания Uber, создавшая одноимённую платформу поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей, заключила сделку по продаже подразделения, отвечающего за разработку технологий для самоуправляемых транспортных средств.
Речь идёт об отделе Advanced Technologies Group (ATG). Специалисты этой группы занимаются разработкой комплексов автопилотирования, а также сопутствующих систем обеспечения безопасности.
Сообщается, что покупателем подразделения Advanced Technologies Group выступил стартап Aurora, специализирующийся на создании робомобилей. Исполнительным директором Aurora является Крис Урмсон (Chris Urmson), ранее руководивший проектом по разработке беспилотных автомобилей Google.
О сумме сделки ничего не сообщается, но говорится, что после получения контроля над Advanced Technologies Group капитализация Aurora достигнет приблизительно $10 млрд. Более того, в рамках сделки Uber вложит $400 млн в Aurora для ускорения разработки и вывода на рынок передовых технологий самоуправления.
Приобретение Advanced Technologies Group позволит Aurora ускорить создание роботизированных грузовых машин. В дальнейшем технологии самоуправления планируется вывести на рынок пассажирского транспорта.
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