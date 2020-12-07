Производство купеобразного седана BMW i4 начнётся в Мюнхене уже в 2021 году: сначала электрокар будет доступен в мощных версиях, а позже появится и более доступная модификация.

Пользователи тематического форума BimmerPost выяснили у инсайдеров баварской марки, что в ноябре 2021 года седан BMW i4 выйдет на рынок в двух мощных версиях: i440 и i4 M50 xDrive. Первая получит только задний привод, а вторая будет оборудована парой электромоторов и украшена линейкой аксессуаров M Performance - адаптивными амортизаторами, мощными тормозами и аэродинамическими элементами. Позднее у электрической «четвёрки» должен появиться и более доступный вариант i435, но о нём пока нет никаких технических подробностей. Флагманом линейки станет версия BMW i4 M, которая окажется всё же менее мощной, чем модель М4.

Первая электрическая «эмка» BMW также дебютирует в следующем году, однако, вопреки ожиданиям, она весьма незначительно прибавит в производительности по сравнению с «обычной» i4. Она будет отличаться от «стандартной» версии более спортивным оформлением экстерьера и улучшенной динамикой. Правда, до премьеры «полноценного» электрокара с индексом М баварским инженерам ещё предстоит решить множество проблем, одной из которых является, к примеру, масса аккумуляторных батарей и отсутствие звука выхлопа. Чуть раньше, в июле 2021 года, начнётся производство 4-Series Gran Coupe.