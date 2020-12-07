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150 американских дилеров Cadillac откажутся от сотрудничества с маркой
12:33 07.12.2020 |
Почти ⅙ часть всех американских дилеров Cadillac решила отказаться от сотрудничества с маркой. Около 150 дилеров перестанут продавать модели премиум-бренда General Motors, начиная с 1 января 2022 года. Причина массового расторжения контрактов - нежелание закупать обязательное оборудование для работы с электромобилями.
На прошлой неделе Cadillac предоставил своим партнёрам выбор. Официальные дилеры должны были либо потратиться на покупку специального оборудования для продажи и обслуживания электрокаров, либо расторгнуть контракт с General Motors, получив единовременную компенсацию.
По данным The Wall Street Journal, около 150 из 880 американских дилеров Cadillac предпочли получить отступные в размере от 300 тысяч до 1 миллиона долларов и лишиться права продавать новые автомобили премиум-бренда General Motors с 1 января 2022 года.
К 2022 году Cadillac планирует вывести на рынок первый электромобиль Lyriq, так что оставшимся дилерам придётся потратить по меньшей мере 200 тысяч долларов на обучение сотрудников, установку зарядных станций и покупку специального оборудования.
Инсайдеры утверждают, что отказаться от бренда Cadillac решили дилеры General Motors в небольших городах США, владеющие мультибрендовыми автосалонами Chevrolet, Buick, GMC и Cadillac. Доля продаж «Кадиллаков» была невелика, и бизнесмены решили отказаться от немаржинальной марки, получив компенсацию.
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