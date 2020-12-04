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3,5 секунды до 97 км/ч: представлен самый быстрый Ford Mustang Mach-E
13:24 04.12.2020 |
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E обзавелся топовой и самой быстрой версией - GT Performance. Новинка разгоняется с места до 60 миль в час (97 километров в час) за 3,5 секунды - на 0,2 секунды быстрее, чем Mustang Mach-E GT.
Электрический Ford Mustang Mach-E GT Performance приводит в движение двухмоторная установка, которая выдает те же 486 лошадиных сил, что и у GT, однако крутящий момент у неё больше: 860 Нм против 813. Электромоторы питает батарея емкостью 98,8 киловатт-часа, которая обеспечивает запас хода 378 километров. Для сравнения: Mustang Mach-E GT проезжает без подзарядки 402 километра.
В числе особенностей версии GT Performance - тормоза Brembo c суппортами красного цвета, 20-дюймовые двухцветные диски с покрышками Pirelli 245/45 R20 и черная фальшрадиаторнеая решетка. В салоне установлены спортивные кресла с серой обивкой, а на передней панели имеется декоративная алюминиевая вставка.
Прием заказов на Ford Mustang Mach-E GT Performance откроется весной следующего года. Отгрузка собранных электрокаров начнется летом. Для клиентов, ранее заказавших вариант GT, предусмотрена возможность изменить заказ и выбрать GT Performance.
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