Hyundai Motor выпустит специализированную платформу для электромобилей

Южнокорейская компания Hyundai Motor Group заявила, что в начале следующего года представит новую платформу, предназначенную исключительно для электромобилей. В ней будет использоваться собственная аккумуляторная технология Hyundai, что позволит сократить время производства и затраты.

Автопроизводитель, занимающий пятое место в мире, подчеркнул свое стремление стать крупным игроком на мировом рынке электромобилей.

В Hyundai ожидают, что новая платформа Electric Global Modular Platform (E-GMP) позволит использовать собственные аккумуляторные модули в различных моделях электромобилей и сократить количество компонентов на 60%.

«E-GMP будет весьма эффективна в расширении лидирующих позиций группы в области электромобилей, поскольку позволит за относительно короткий период расширить линейку электромобилей за счет модульности и стандартизации», - сказано в заявлении компании.

По предварительным данными, электромобиль на базе E-GMP сможет проезжать на одной зарядке 500 км или более, что на 23% больше показателя модели Kona EV, являющейся сейчас самым «дальнобойным» электромобилем Hyundai.

Компания Hyundai Motor и ее дочерняя компания Kia Motors рассчитывают в 2025 году суммарно продать 1 миллион электромобилей, что позволит им стать третьим по величине поставщиком электромобилей в мире.