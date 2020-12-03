Финансовые новости
- |
- 03.12.20
- |
- 20:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Hyundai Motor выпустит специализированную платформу для электромобилей
17:32 03.12.2020 |
Южнокорейская компания Hyundai Motor Group заявила, что в начале следующего года представит новую платформу, предназначенную исключительно для электромобилей. В ней будет использоваться собственная аккумуляторная технология Hyundai, что позволит сократить время производства и затраты.
Автопроизводитель, занимающий пятое место в мире, подчеркнул свое стремление стать крупным игроком на мировом рынке электромобилей.
В Hyundai ожидают, что новая платформа Electric Global Modular Platform (E-GMP) позволит использовать собственные аккумуляторные модули в различных моделях электромобилей и сократить количество компонентов на 60%.
«E-GMP будет весьма эффективна в расширении лидирующих позиций группы в области электромобилей, поскольку позволит за относительно короткий период расширить линейку электромобилей за счет модульности и стандартизации», - сказано в заявлении компании.
По предварительным данными, электромобиль на базе E-GMP сможет проезжать на одной зарядке 500 км или более, что на 23% больше показателя модели Kona EV, являющейся сейчас самым «дальнобойным» электромобилем Hyundai.
Компания Hyundai Motor и ее дочерняя компания Kia Motors рассчитывают в 2025 году суммарно продать 1 миллион электромобилей, что позволит им стать третьим по величине поставщиком электромобилей в мире.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Член Ради НБУ Козюк: Жорстка позиція МВФ працює на добробут всіх українців
|Дело «Укрбуда»: Как НАБУ подвесило Зеленского
|Без нулевой декларации, но с игорным бизнесом. Какие обещания Зеленского похоронят в бюджете
|Следствие безопасности Украины: почему СБУ и НАТО разошлись в видении реформы спецслужбы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Hyundai Motor выпустит специализированную платформу для электромобилей
|Jaguar F-Pace SVR обновился и стал быстрее
|Младенец, которому 27 лет. В США появилась на свет девочка, ждавшая рождения дольше всех в мире
|Microsoft уличила хакеров в краже данных под прикрытием майнинга Monero
|ООН исключила марихуану из перечня опасных наркотиков
|Только небольшой процент от всего использования Tor приходится на доступ к даркнету
|Самым продаваемым в Китае стал электромобиль за $4400. Он имеет запас хода 120 км и заряжается от домашней розетки
Это интересно
|Honda снова задумалась о возвращении родстера S2000
|Представлена долгожданная видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 Ti
|Qualcomm анонсировала Snapdragon 888 — мощный процессор для флагманских смартфонов 2021 года
|Европейский Honda CR-V остался без бензиновых двигателей
|Мошенники завысили цену биткоина для продажи акций Bitcoin Inc.
|Microsoft работает над запуском Android-приложений на Windows 10
|Все автомобили Maserati перейдут на электричество к 2025 году