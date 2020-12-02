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Самым продаваемым в Китае стал электромобиль за $4400. Он имеет запас хода 120 км и заряжается от домашней розетки
15:55 02.12.2020 |
Китайский производитель электрокаров компания SAIC-GM-Wuling Hongguang сообщил о рекордном объёме продаж электромобилей MINI EV, которых в ноябре было продано свыше 30 тыс. штук. Электромобиль Hongguang MINI EV - это маленький двухместный электрокар для ежедневных поездок на работу и в магазин, но именно такое необходимо подавляющему большинству городских жителей.
Электромобиль MINI EV выпускается в трёх версиях, которые отличаются ёмкостью батареи и дальностью пробега. Младшая и средняя модель вооружены тяговым аккумулятором ёмкостью 9,3 кВт·ч, а старшая - на 13,9 кВт·ч. В первом случае электромобиль проезжает на полном заряде до 120 км, а во втором - до 170 км. Стоимость начальной модели составляет 28 800 юаней ($4400), средней - 32 800 юаней ($5000), а старшей - 38 800 юаней ($5900).
Все три модели имеют одинаковый электродвигатель мощностью 20 кВт с максимальным крутящим моментом 85 Нм. Быструю зарядку аккумуляторы моделей MINI EV не поддерживают и могут заряжаться только от бытовой сети 220 В, так что на зарядку каждый раз уходит от 6,5 до 9 часов. Но если нужны не «шашечки», а ездить - электрокар MINI EV представляется интересным городским вариантом личного транспорта.
По сообщению производителя, в ноябре свыше 96 % покупателей MINI EV были обычными рядовыми гражданами. Тем самым в день китайцы покупали свыше 1100 электромобилей этой марки. В отдельные дни ноября был установлен рекорд продаж - свыше 2000 электромобилей в сутки. Всего в ноябре продано 33 094 электромобиля MINI EV, что стало абсолютным рекордом продаж среди китайских производителей автомобилей на новой энергии.
Добавим, в сентябре компания продала 14 495 машин и 20 631 единиц в октябре. В то же время в Китае растёт спрос на более дорогие электромобили Tesla, выпуск которых компания Илона Маска также наращивает. В октябре шанхайский завод Tesla установил новый рекорд, выпустив за месяц 22 929 электромобилей Model 3. Но это уже другая история.
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