Honda снова задумалась о возвращении родстера S2000

По данным издания Forbes, руководство Honda всерьез подумывает о возвращении в линейку родстера S2000. Заднеприводный спорткар, получивший статус культовой модели, может возродиться аккурат к своему 25-летнему юбилею, который будут праздновать в 2024 году.

Форбс ссылается на источники, близкие к Honda. Они утверждают, что маркетинговый департамент японской марки планирует организовать «перезапуск» модели к её 25-летнему юбилею, то есть провести премьеру в 2024 году. Никакой новой информации о машине, конечно, нет - известны лишь некоторые детали. Так, родстер сохранит пропорции предшественника. Внешность станет более современной, а в конструкции будет больше алюминия и даже углепластик. Легкие материалы позволят удержать массу в пределах 1360 килограммов (самый тяжелый S2000 до этого весил 1299 кг), что хорошо для динамики и управляемости.

Но самое интересное - это, разумеется, двигатель. Вместо «атмосферника» 2.2 (241-242 л.с.; 220-221 Нм) новый Honda S2000 получит турбомотор от Civic Type R. Агрегат семейства VTEC Turbo на хэтчбеке выдает 320 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента, но для родстера его отдачу могут довести до 350 сил. Интересно, что такая же информация всплывала в 2014 году, причем тогда S2000 называли гибридом с разгоном до «сотни» менее чем за пять секунд. Новый родстер ждали в 2017-м - он должен был составить компанию NSX и S660 - но машину так и не показали.

Зато в декабре 2019 года Honda привезла на Tokyo Auto Salon юбилейный S2000 20th Anniversary Prototype. Прототип построили на базе серийнойго родстера 2009 года и оснастили специальным набором компонентов. В него вошли новый бампер, элементы подвески и аудиосистема.