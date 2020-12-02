Финансовые новости
- |
- 02.12.20
- |
- 21:36
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Honda снова задумалась о возвращении родстера S2000
11:44 02.12.2020 |
По данным издания Forbes, руководство Honda всерьез подумывает о возвращении в линейку родстера S2000. Заднеприводный спорткар, получивший статус культовой модели, может возродиться аккурат к своему 25-летнему юбилею, который будут праздновать в 2024 году.
Форбс ссылается на источники, близкие к Honda. Они утверждают, что маркетинговый департамент японской марки планирует организовать «перезапуск» модели к её 25-летнему юбилею, то есть провести премьеру в 2024 году. Никакой новой информации о машине, конечно, нет - известны лишь некоторые детали. Так, родстер сохранит пропорции предшественника. Внешность станет более современной, а в конструкции будет больше алюминия и даже углепластик. Легкие материалы позволят удержать массу в пределах 1360 килограммов (самый тяжелый S2000 до этого весил 1299 кг), что хорошо для динамики и управляемости.
Но самое интересное - это, разумеется, двигатель. Вместо «атмосферника» 2.2 (241-242 л.с.; 220-221 Нм) новый Honda S2000 получит турбомотор от Civic Type R. Агрегат семейства VTEC Turbo на хэтчбеке выдает 320 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента, но для родстера его отдачу могут довести до 350 сил. Интересно, что такая же информация всплывала в 2014 году, причем тогда S2000 называли гибридом с разгоном до «сотни» менее чем за пять секунд. Новый родстер ждали в 2017-м - он должен был составить компанию NSX и S660 - но машину так и не показали.
Зато в декабре 2019 года Honda привезла на Tokyo Auto Salon юбилейный S2000 20th Anniversary Prototype. Прототип построили на базе серийнойго родстера 2009 года и оснастили специальным набором компонентов. В него вошли новый бампер, элементы подвески и аудиосистема.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Налоговая проверит подозрительные транзакции. Бизнес обяжут подавать новую отчетность
|Как власть капитулировала перед ФОПами и почему многие недовольны
|Ударный беспилотник «Сокол-300»: Что за аналог «Байрактара» сделали в Украине
|Даниил Гетманцев: Мы готовы отложить фискализацию еще на год для всех, кроме рисковых групп бизнеса
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Только небольшой процент от всего использования Tor приходится на доступ к даркнету
|Самым продаваемым в Китае стал электромобиль за $4400. Он имеет запас хода 120 км и заряжается от домашней розетки
|LG Chem удвоит объёмы производства тяговых аккумуляторов, чтобы удовлетворить нужды Tesla
|Honda снова задумалась о возвращении родстера S2000
|Представлена долгожданная видеокарта Nvidia GeForce RTX 3060 Ti
|Qualcomm анонсировала Snapdragon 888 — мощный процессор для флагманских смартфонов 2021 года
Это интересно
|Microsoft работает над запуском Android-приложений на Windows 10
|Все автомобили Maserati перейдут на электричество к 2025 году
|К 2030 году доход от технологий ИИ возрастет до $101,8 млрд
|Арестованные самолеты и роскошные авто: Европол провел беспрецедентную операцию против наркоторговцев
|Daimler запатентовал индексы для электрических Mercedes-AMG
|«Никаких мобильных телефонов». США категорически против голосовых звонков в самолетах
|В Genesis GV70 добавят сканер отпечатков пальцев и датчик, следящий за дыханием младенца