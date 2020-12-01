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Европейский Honda CR-V остался без бензиновых двигателей
12:09 01.12.2020 |
Компания Honda, которая в следующем году уйдёт из Формулы-1 из-за необходимости вкладывать значительные средства в разработку гибридов и электрокаров, постепенно реализовывает стратегию электрификации в Европе. После хэтчбека Jazz, который в Старом Свете предлагается только с бензоэлектрический силовой установкой, та же участь постигла CR-V.
Кроссовер Honda CR-V ещё доступен с турбомотором 1.5 в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором - но уже со следующего месяца британцы смогут купить только машины в версии Hybrid. Это часть новой стратегии компании, в рамках которой она не будет дожидаться введения запретов на продажу машин с традиционными силовыми установками и как можно скорее уберет их из модельного ряда, оставив только гибриды и электромобили. Обозначен даже срок - до 2022 года.
Первым в этой истории стал Jazz. Сейчас пришла очередь CR-V, который даже слегка обновился к новому модельному году. Гибридная силовая установка i-MMD, впрочем, не изменилась. Она по-прежнему состоит из «атмосферника» 2.0, работающего по экономичному циклу Аткинсона, мотора-генератора, тягового электромотора и литий-ионной батареи. Суммарная мощность - 212 лошадиных сил и 315 Нм крутящего момента. Как и раньше, i-MMD комбинирует работу ДВС и электромотора в зависимости от скорости и силы нажатия на педаль газа и не требует коробки передач - её роль выполняет редуктор.
Все новшества Honda CR-V Hybrid свелись к эмблемам e:HEV, 18-дюймовым колесам нового дизайна, серебристым вставкам на передней панели и дверях, а также беспроводной зарядке. Заодно кроссоверу перенастроили подвеску для лучшей управляемости и заменили рулевую рейку, что положительно скажется на маневренности. Продажи CR-V Hybrid в Великобритании начнутся в декабре по цене от 30 180 фунтов стерлингов, или три миллиона рублей. За эти деньги в России можно купить рестайлинговый CR-V в максимальной комплектации 2.4 Prestige.
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