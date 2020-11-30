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Все автомобили Maserati перейдут на электричество к 2025 году
13:25 30.11.2020 |
Итальянский автопроизводитель Maserati полностью откажется от бензиновых двигателей и переключится на производство электрокаров к 2025 году. Об этом пишет The Driven со ссылкой на операционного директора компании Давида Грассо (Davide Grasso).
Грассо заявил об этом во время онлайн-мероприятия газеты Milano Finanza. Первой электрифицированной моделью станет внедорожник Grecale. В 2021 году выпустят гибридную версию автомобиля, а в 2022 году - полностью электрическую модель. Вслед за ней компания займётся электрификацией серий Gran Cabrio, Gran Turismo и других авто.
Вероятно, смена курса в Maserati связана с изменяющейся политикой стран касательно двигателей внутреннего сгорания. Например, Великобритания и Китай планируют отказаться от их использования к 2035 году. Последние даже составили детальный план, в котором оговорены детали по производству двигателей, компонентов для батарей и других элементов.
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