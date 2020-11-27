В Genesis GV70 добавят сканер отпечатков пальцев и датчик, следящий за дыханием младенца

Марка Genesis, входящая в состав Hyundai Motor Group, анонсировала новую технологию биометрической идентификации, которую интегрируют в кроссовер GV70. С её помощью можно будет оплачивать парковку и заправку, а также запускать двигатель и активировать персональные настройки.

Технология, получившая длинное название In-vehicle Easy Payment Genesis CarPay Interlocking Fingerprint Authentication System, представляет собой установленный под кнопкой запуска двигателя дактилоскопический датчик. С его помощью можно идентифицировать себя в платежной системе Genesis CarPay, а также в сервисном режиме Valet Mode оплачивать различные услуги, не боясь, что личные данные отобразятся на центральном дисплее.

Однако главное - с помощью сканера отпечатка пальцев можно будет запустить двигатель автомобиля, заодно активировав персональные настройки: положение руля, сидений и проекционного дисплея, громкость мультимедиа и последний маршрут, построенный в навигационной системе.

Но дактилоскопический датчик - не единственное ноу-хау Genesis GV70. Ещё кроссовер оснастят радарным сенсором, который расширит возможности системы Rear Occupant Alert (ROA), напоминающей о пассажирах на задних рядах. Теперь ROA, получившая приставку Advanced (расширенная), сможет не только определять движения ног и рук, но и грудной клетки - к примеру, система уведомит о спящем или уже проснувшемся младенце. Вдобавок Advanced-ROA «видит» животных, причем делает это даже через сиденья и переноски.

Но дактилоскопический датчик - не единственное ноу-хау Genesis GV70. Ещё кроссовер оснастят радарным сенсором, который расширит возможности системы Rear Occupant Alert (ROA), напоминающей о пассажирах на задних рядах. Теперь ROA, получившая приставку Advanced (расширенная), сможет не только определять движения ног и рук, но и грудной клетки - к примеру, система уведомит о спящем или уже проснувшемся младенце. Вдобавок Advanced-ROA «видит» животных, причем делает это даже через сиденья и переноски.