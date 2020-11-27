Финансовые новости
- |
- 27.11.20
- |
- 13:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров
09:45 27.11.2020 |
Британский сайт сравнения цен Compare the Market составил рейтинг «дальнобойности» суперкаров. Туда включили 25 моделей, которые ранжировали по паспортной дальности пробега на полном баке, рассчитанной исходя из данных о расходе топлива.
Аналитики Compare the Market не только рассчитали запас хода, но и привели стоимость заправки попавших в рейтинг суперкаров, взяв среднюю цену неэтилированного бензина в Великобритании за сентябрь 2020 года. Выяснилось, что дешевле всего залить полный бак в Ford GT (66,41 фунта стерлингов или 6700 рублей), но проедет купе всего 347 километров. А вот владельцам Bugatti Veyron и Chiron (у обеих машин баки по 100 литров) придется заплатить в 1,7 раза больше - 114,5 фунта стерлингов (11 500 рублей). Дальнобойность гиперкаров оценили в 402 и 426 километров соответственно.
|Модель
|Стоимость бака (£)
|Дальность пробега (км)
|Ferrari SF90 Stradale
|77,86
|1115
|Honda NSX
|80,15
|745
|Audi R8 V10 Coupe
|95,04
|728
|Ferrari Roma
|91,60
|714
|Ferrari GTC4Lusso T
|104,20
|705
|Porsche 911 Turbo
|76,72
|655
|McLaren 570S
|82,44
|654
|Aston Martin DBS Superleggera
|89,31
|629
|Ferrari 488 Pista
|89,31
|629
|McLaren GT
|82,44
|605
|Ferrari F8 Tributo
|89,31
|605
|Audi RS7 Sporback
|83,59
|593
|Mercedes-AMG GT R Coupe
|85,88
|591
|McLaren 720S
|82,44
|590
|Lamborghini Huracan Evo
|91,60
|594
|McLaren Senna
|82,44
|581
|Ferrari 812 Superfast
|105,34
|571
|Ferrari GTC4Lusso
|104,20
|565
|Ferrari Monza SP1
|103,05
|559
|Noble M600
|77,86
|486
|Lamborghini Aventador SVJ
|97,33
|475
|Lamborghini Aventador S
|97,33
|462
|Bugatti Chiron
|114,5
|426
|Bugatti Veyron 16.4
|114,5
|402
|Ford GT
|66,41
|347
Первые три строчки рейтинга «дальнобойности» заняли гибриды Ferrari SF90 Stradale и Honda NSX, компанию которым составил Audi R8 V10. Заправка немецкого спорткара обойдётся в 95,04 фунта стерлингов, а проедет он 728 километров. Полный бак «Эн-эс-икса» стоит 80,15 фунта стерлингов при пробеге в 745 километров. Но и ему далекое до лидера - SF90 Stradale, который на одном баке проезжает 1115 километров и обходится это в 77,86 фунта стерлингов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель о подводных камнях в работе новоизбранной местной власти
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине предложили возродить коммунальную инспекцию
|Трудный урожай-2020: испытание для аграриев и подорожание продуктов
|Фиаско Кравчука и Грызлова: Почему заседания ТКГ превращаются в поле боя
|Судей посчитают по весне. Почему решение конституционного кризиса отложено в долгий ящик
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Австрийская деревня Fucking сменит название из-за шутников и краж вывесок
|Ferrari представила трековый суперкар 488 GT Modificata
|Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров
|Представлены умные часы Redmi Watch с NFC, компактные и дешёвые
|Представлены уже ставшие хитом Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9 4G
|Крах Huawei уже произошёл в Европе. Доля компании упала до 8,8%
Это интересно
|Microsoft планирует запустить потоковый сервис xCloud на смарт-телевизорах в 2021 году
|С января в Европе новая электроника получит обязательную маркировку с рейтингом ремонтопригодности
|Bugatti представила «авиационный» Chiron Sport
|Microsoft упростит удаление файлов в Windows 10, которые заблокированы «Проводником»
|SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 953 аппаратов
|Android научится предупреждать тех, кто уткнулся в смартфон на ходу
|Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2