Составлен рейтинг «дальнобойности» суперкаров

Британский сайт сравнения цен Compare the Market составил рейтинг «дальнобойности» суперкаров. Туда включили 25 моделей, которые ранжировали по паспортной дальности пробега на полном баке, рассчитанной исходя из данных о расходе топлива.

Аналитики Compare the Market не только рассчитали запас хода, но и привели стоимость заправки попавших в рейтинг суперкаров, взяв среднюю цену неэтилированного бензина в Великобритании за сентябрь 2020 года. Выяснилось, что дешевле всего залить полный бак в Ford GT (66,41 фунта стерлингов или 6700 рублей), но проедет купе всего 347 километров. А вот владельцам Bugatti Veyron и Chiron (у обеих машин баки по 100 литров) придется заплатить в 1,7 раза больше - 114,5 фунта стерлингов (11 500 рублей). Дальнобойность гиперкаров оценили в 402 и 426 километров соответственно.

Модель Стоимость бака (£) Дальность пробега (км) Ferrari SF90 Stradale 77,86 1115 Honda NSX 80,15 745 Audi R8 V10 Coupe 95,04 728 Ferrari Roma 91,60 714 Ferrari GTC4Lusso T 104,20 705 Porsche 911 Turbo 76,72 655 McLaren 570S 82,44 654 Aston Martin DBS Superleggera 89,31 629 Ferrari 488 Pista 89,31 629 McLaren GT 82,44 605 Ferrari F8 Tributo 89,31 605 Audi RS7 Sporback 83,59 593 Mercedes-AMG GT R Coupe 85,88 591 McLaren 720S 82,44 590 Lamborghini Huracan Evo 91,60 594 McLaren Senna 82,44 581 Ferrari 812 Superfast 105,34 571 Ferrari GTC4Lusso 104,20 565 Ferrari Monza SP1 103,05 559 Noble M600 77,86 486 Lamborghini Aventador SVJ 97,33 475 Lamborghini Aventador S 97,33 462 Bugatti Chiron 114,5 426 Bugatti Veyron 16.4 114,5 402 Ford GT 66,41 347

Первые три строчки рейтинга «дальнобойности» заняли гибриды Ferrari SF90 Stradale и Honda NSX, компанию которым составил Audi R8 V10. Заправка немецкого спорткара обойдётся в 95,04 фунта стерлингов, а проедет он 728 километров. Полный бак «Эн-эс-икса» стоит 80,15 фунта стерлингов при пробеге в 745 километров. Но и ему далекое до лидера - SF90 Stradale, который на одном баке проезжает 1115 километров и обходится это в 77,86 фунта стерлингов.