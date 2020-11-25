Финансовые новости
- |
- 25.11.20
- |
- 17:58
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Bugatti представила «авиационный» Chiron Sport
17:19 25.11.2020 |
Компания Bugatti представила специальное издание Chiron Sport, посвященное знаменитым гонщикам начала прошлого столетия и их тесной связи с авиацией. Версия, получившее название Chiron Sport 'Les Légendes du Ciel', выйдет тиражом всего 20 экземпляров. Цена каждого - минимум 2,88 миллиона евро.
Большинство пилотов Bugatti так или иначе были связаны с авиацией. Альберт Диво, которому посвящена модель Divo, к примеру, был военным лётчиком. Как и Ролан Гаррос, в мирное время с удовольствием садившийся за руль Bugatti Type 18. Им, а также другим не менее известным гонщикам, и посвящена серия из 20 экземпляров Chiron Sport 'Les Légendes du Ciel' (в переводе с французского - «Легенды небес»). Главное в двухдверке - дизайн, подражающий оформлению винтажных самолетов, плюс по-особому декорированный салон.
С выходом Les Légendes du Ciel количество версий Bugatti Chiron достигло шести, не считая производных вроде Centodieci и La Voiture Noire. Помимо обычного Chiron, в гамме есть спортивный Chiron Sport, драйверский Chiron Pur Sport, рекордный Chiron Super Sport 300+ и юбилейный Chiron 110 ans.
«Авиационный» Chiron Sport окрашен в матовый серый колер Gris Serpent, представляющий собой современную интерпретацию оттенка, который использовали на самолетах с 1920-х годов. Вдоль кузова машины нарисована контрастная белая полоса. Передние крылья украшены логотипом Les Légendes du Ciel, а боковые юбки - триколором Le Bleu-Blanc-Rouge. Решетка радиатора с фигурными ламелями, символизирующими парадный строй истребителей, изготовлена из обработанного лазером алюминия глубокой вытяжки.
При открытии дверей Широна на дорогу проецируется логотип спецверсии. Пороги машины сделаны из шлифованного алюминия, кожух двигателя - из углепластика с видимым плетением нитей. Насадки на выхлопные патрубки с черным напылением распечатаны на 3D-принтере из жаропрочного инконеля.
Последний пользовался большой популярностью у пилотов, ценивших его за скорость, маневренность и надёжность.
В движение Bugatti Chiron Sport 'Les Légendes du Ciel' приводит стандартный восьмилитровый W16 с четырьмя турбокомпрессорами, развивающий 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Коробка - семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. С места до «сотни» гиперкар разгоняется за 2,4 секунды. Максимальная скорость составляет 420 километров в час.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Соединенные штаты энергетики: как победа Байдена спровоцировала поражение Буславец
|Горсовет против председателя: Мэры каких городов скоро могут остаться без власти
|Цыганские торги с МВФ не пройдут. Не выполняем обязательства, денег не дадут
|Всматриваясь в дыру... Где Зеленскому взять 20 млрд грн на обещания ФОПам и не только
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Новогодний марафон: как выбрать крутые подарки для друзей и родственников?
В РУБРИКЕ
|Bugatti представила «авиационный» Chiron Sport
|Microsoft упростит удаление файлов в Windows 10, которые заблокированы «Проводником»
|SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 953 аппаратов
|Android научится предупреждать тех, кто уткнулся в смартфон на ходу
|Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2
|Aliexpress и другие популярные китайские приложения запретили в Индии
|Xiaomi представила Poco M3 — смартфон с экраном Full HD+, тройной камерой, Snapdragon 662 и батареей на 6000 мА·ч
Это интересно
|Капитализация Tesla впервые перевалила за $500 млрд
|Mercedes-Benz возродит R-Class в виде 1000-сильного электрокроссовера
|Intel выпустит 5-нм процессоры уже к 2022 году. Производить их будет TSMC
|16-летняя «царствующая королева TikTok» вошла в историю
|В Sony не верят, что новое поколение консолей станет последним
|Jaguar Land Rover обвинила Volkswagen в краже технологий
|Мошенники обманули сотрудников GoDaddy для доступа к ряду криптовалютных бирж