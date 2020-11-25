Bugatti представила «авиационный» Chiron Sport

Компания Bugatti представила специальное издание Chiron Sport, посвященное знаменитым гонщикам начала прошлого столетия и их тесной связи с авиацией. Версия, получившее название Chiron Sport 'Les Légendes du Ciel', выйдет тиражом всего 20 экземпляров. Цена каждого - минимум 2,88 миллиона евро.

Большинство пилотов Bugatti так или иначе были связаны с авиацией. Альберт Диво, которому посвящена модель Divo, к примеру, был военным лётчиком. Как и Ролан Гаррос, в мирное время с удовольствием садившийся за руль Bugatti Type 18. Им, а также другим не менее известным гонщикам, и посвящена серия из 20 экземпляров Chiron Sport 'Les Légendes du Ciel' (в переводе с французского - «Легенды небес»). Главное в двухдверке - дизайн, подражающий оформлению винтажных самолетов, плюс по-особому декорированный салон.

С выходом Les Légendes du Ciel количество версий Bugatti Chiron достигло шести, не считая производных вроде Centodieci и La Voiture Noire. Помимо обычного Chiron, в гамме есть спортивный Chiron Sport, драйверский Chiron Pur Sport, рекордный Chiron Super Sport 300+ и юбилейный Chiron 110 ans.

«Авиационный» Chiron Sport окрашен в матовый серый колер Gris Serpent, представляющий собой современную интерпретацию оттенка, который использовали на самолетах с 1920-х годов. Вдоль кузова машины нарисована контрастная белая полоса. Передние крылья украшены логотипом Les Légendes du Ciel, а боковые юбки - триколором Le Bleu-Blanc-Rouge. Решетка радиатора с фигурными ламелями, символизирующими парадный строй истребителей, изготовлена из обработанного лазером алюминия глубокой вытяжки.

При открытии дверей Широна на дорогу проецируется логотип спецверсии. Пороги машины сделаны из шлифованного алюминия, кожух двигателя - из углепластика с видимым плетением нитей. Насадки на выхлопные патрубки с черным напылением распечатаны на 3D-принтере из жаропрочного инконеля.

В отделке салона Chiron Sport 'Les Légendes du Ciel' использована тонкая кожа Gaucho светло-коричневого цвета (похожую использовали в кокпитах самолетов), углепластик, а также вставки из алюминия с алмазной огранкой и жемчужным зернением, как на часовых механизмах. На дверях Широна изображена сцена гонки Bugatti Type 13 (первый автомобиль марки) и французского биплана Nieuport 17.

Последний пользовался большой популярностью у пилотов, ценивших его за скорость, маневренность и надёжность.

В движение Bugatti Chiron Sport 'Les Légendes du Ciel' приводит стандартный восьмилитровый W16 с четырьмя турбокомпрессорами, развивающий 1500 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Коробка - семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. С места до «сотни» гиперкар разгоняется за 2,4 секунды. Максимальная скорость составляет 420 километров в час.



