Водородный поезд Siemens и Deutsche Bahn: ставка на электролиз и зеленый H2

Создать работающий на водороде экологичный региональный поезд, обеспечить ему инфраструктуру - производство зеленого H2 путем электролиза и мобильную заправку - и в течение 2024 года испытывать всю эту технику в реальных условиях. Такова суть совместного проекта технологического холдинга Siemens и государственного железнодорожного концерна Deutsche Bahn, о котором эти две немецкие компании объявили 23 ноября, подчеркнув, что вступают тем самым в водородную эру. (Вступают, надо сказать, существенно позднее конкурентов, но об этом - чуть ниже).

Непосредственная задача проекта - отработать механизм замены дизельных локомотивов, используемых в Германии на неэлектрифицированных железнодорожных участках и выбрасывающих в атмосферу значительные объемы CO2, на водородные поезда, выделяющие всего лишь водяной пар. Так что конечная цель - выполнение требований Парижского соглашения по климату.

Siemens Mireo Plus H - водородный вариант поезда нового поколения

"Этот проект является для нас большим шагом в направлении защиты окружающей среды и зеленой мобильности - мобильности завтрашнего дня", - отметил в беседе с DW Эльмар Цайлер (Elmar Zeiler), возглавляющий в компании Siemens Mobility подразделение пригородных и региональных поездов.

В ФРГ именно в этом сегменте рынка пассажирских железнодорожных перевозок и собираются внедрять H2-технологии. "В Германии водородные поезда будут использоваться в региональном сообщении, поскольку маршруты поездов дальнего следования полностью электрифицированы, - подчеркнул Эльмар Цайлер. - В других странах это не всегда так, поэтому там такие поезда можно будет эксплуатировать и на дальних дистанциях. У нашего Mireo Plus H дальность пробега составит 600 километров".

Водородный поезд Siemens будет создан на платформе Mireo. Это - новое поколение электропоездов концерна, первые экземпляры были сданы в эксплуатацию летом 2020 года, они идут на смену модели Desiro, хорошо известной в России под названием "Ласточка".

"Mireo - новейший поезд, всецело нацеленный на энергоэффективность и низкую стоимость жизненного цикла", - указал собеседник DW. Он заверил, что водородный вариант, который получит приставку Plus H, будет отличаться высоким КПД и сможет развивать скорость до 160 км/ч, а новая, инновационная технология обеспечит заправку всего за 15 минут - примерно столько же требуется и дизельному тепловозу.

Производство зеленого водорода с помощью зеленого электричества

Обеспечивать заправку, а также производство водорода, причем исключительно зеленого, получаемого без выделения CO2, в проекте будет Deutsche Bahn (DB). Это может показаться несколько неожиданным для железнодорожной компании, однако профессор Сабина Йешке (Sabina Jeschke), отвечающая в ее правлении за цифровизацию и технику, подчеркнула в заявлении для прессы: "Этим проектом мы в очередной раз доказываем, что Deutsche Bahn занимается не только мобильностью, но является и технологическим концерном".