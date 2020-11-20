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Harley-Davidson выпустит сразу четыре модели электрических велосипедов по цене от $3399
23:41 19.11.2020 |
Теперь же производитель раскрыл больше подробностей о первых четырёх моделях, которые поступят в продажу в Германии и США весной следующего года.
Речь идёт о городских байках с педалями, в конструкции которых предусмотрен среднеприводный мотор и аккумуляторная батарея. Покупатели смогут выбирать между моделями Mosh/Cty, Rush/Cty, Rush/Cty Step-Thru и Rush/Cty Speed, стоимость которых изменяется от $3399 до $4999.
Разработчики оснастили байки двигателями мощностью 250 Вт, который позволяет разгоняться до 32 км/ч (за исключением Rush/Cty Speed, который способен двигаться быстрее). Мотор Brose обеспечивает четыре уровня мощности, а автоматическая коробка передач Enviolo Automatiq позволит ехать более плавно.
Каждая модель будет поставляться со встроенным освещением спереди и сзади, литий-ионной батареей внутри рамы, а также не требующим обслуживания карбоновым ременным приводом Gates. Это не первый случай, когда вместо цепного привода используется ременной, но моделей, в которых реализована эта технология, всё ещё мало.
Наиболее доступный Mosh/Cty имеет в конструкции аккумулятор на 529 Вт·ч, который обеспечивает запас хода 56-168 км. Поскольку в конструкции имеются педали, пройденное без подзарядки расстояние может сильно изменять в зависимости от того, используются они при езде или нет. В конструкции предусмотрены двухпоршневые дисковые тормоза с суппортами на переднее и заднее колесо. Модель является базовой, поэтому в ней не предусмотрена возможность переключения передач. Этот байк является самым лёгким в серии, его вес приблизительно равен 22 кг. Стать обладателем Mosh/Cty можно будет заплатив $3399.
Rush/Cty может похвастаться аккумуляторной батареей на 706 Вт·ч, которая позволяет преодолевать без подзарядки 56-185 км. В конструкции задействована трансмиссия Enviolo Automatiq, используемая для автоматического переключения скоростей в зависимости от темпа движения, частоты вращения педалей и местности. Разработчики оценили Rush/Cty, который весит 26,7 кг, в $4449.
Rush/Cty Step-Thru имеет в конструкции батарею на 529 Вт·ч, которой достаточно для преодоления 48-144 км. Особенность этого байка не только в пониженном энергопотреблении, но и в наличии встроенного бардачка объёмом 620 см³. Велосипед весит 27 кг, а для его покупки придётся потратить $4,399.
Наиболее продвинутым вариантом является Rush/Cty Speed. Эта модель способна разгоняться до 45 км/ч, а встроенная батарея на 706 Вт·ч обеспечивает запас хода в 40-185 км. Байк весит 26,7 кг, а чтобы стать его обладателем придётся заплатить $4999.
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