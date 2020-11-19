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Информация об агентстве
Geely разработает новый двигатель совместно с Daimler
09:47 19.11.2020 |
Китайский автопроизводитель Geely объединит усилия с Daimler для разработки «высокоэффективного двигателя следующего поколения», предназначенного для гибридных автомобилей, сообщает Reuters. Кооперация позволит компаниям сократить расходы и сэкономить сотни миллионов евро на фоне ужесточения экологических норм и кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
По некоторым данным, проект получил кодовое название Horus. Следующие несколько лет уйдут на разработку нового двигателя, а в производство его запустят не раньше 2024 года. Моторы будут устанавливаться на гибридные автомобили разных брендов, которые принадлежат Geely и Daimler.
По информации агентства, новость о том, что Daimler объединится с китайской компанией для разработки двигателя, стала неожиданностью для профсоюза завода в немецком Унтертюркхайме, который специализируется на сборке электрических и бензиновых силовых агрегатов. По словам руководителя профсоюза, он не знал об обсуждении альтернативных производственных площадок.
В Daimler подтвердили новый проект с Geely, а китайская сторона информацию не прокомментировала.
Между тем, Daimler уже разрабатывает и выпускает ряд силовых агрегатов совместно с Renault - речь идет о бензиновых двигателях объемом 1,3 и 1,5 литра и 1,6-литровом дизеле. Французский бренд заверил, что договоренности немцев с Geely не повлияют на сотрудничество с Renault.
Geely Holding Group, который владеет марками Geely Auto, Lotus, Lynk & Co, Proton и Volvo, принадлежит 9,69 процента акций Daimler, что делает китайский холдинг крупнейшим акционером немецкого концерна. Кроме того, в 2019 году компания Geely приобрела у Daimler 50 процентов акций Smart.
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