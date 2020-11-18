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Jeep Wrangler впервые в истории получил двигатель V8
17:24 18.11.2020 |
Концепт Jeep Wrangler Rubicon 392, показанный FCA в день премьеры Ford Bronco шестого поколения, стал серийным. Самый мощный вариант внедорожника получил двигатель V8, восьмидиапазонный автомат и постоянный полный привод Selec-Trac с двухступенчатой раздаточной коробкой. А ещё - лонч-котроль и функцию Torque Reserve от демонического Dodge Challenger SRT Super Stock.
Jeep Wrangler Rubicon 392 - первый в истории заводской вариант Рэнглера, оснащенный двигателем V8. Под капотом внедорожника установлен 6,4-литровый HEMI, развивающий 481 лошадиную силу и 637 Нм крутящего момента; в трансмиссии используется восьмидиапазонный автомат TorqueFlite 8HP75 с ручным режимом и подрулевыми лепестками, а также двухступенчатая раздаточная коробка MP3022 с понижающим рядом (передаточное число - 2.72:1).
От 818-сильного Dodge Challenger SRT Super Stock Рэнглеру досталась функция Torque Reserve, которая создаёт запас крутящего момента при старте с двух педалей, а от Jeep Grand Cherokee Trackhawk - алгоритм смены передач AMax, согласующий стратегию переключений с доступной тягой. Все вместе позволяет Wrangler Rubicon 392 разгоняться до 60 миль в час (97 км/ч) за 4,5 секунды и проходить стандартную дрэговую дистанцию (402 метра) за 13 секунд.
Бороться с возросшей мощностью призваны усиленные лонжероны и верхние рычаги подвески, чугунные поворотные кулаки, а также новые высокопроизводительные тормозные механизмы. Внедорожник сохранил мосты Dana 44 третьего поколения с электронными блокировками Tru-Lok и стабилизатор с гидрозамком.
А в качестве бонуса получил лифт-комплект подвески Mopar (+50 мм), однотрубные амортизаторы Fox с особыми настройками, шины с внешним радиусом 33 дюйма и капот с функциональным воздухозаборником Tri-Level Hydro-Guide (за минуту он может отвести от двигателя до 57 литров воды и не допускает попадания пыли и грязи во впуск).
Уже «в базе» у Rubicon 392 есть отделка салона кожей, медиасистема Uconnect c 8,4-дюймовым дисплеем, набор теплых опций и многое другое - всего 11 позиций, которые для обычного Wrangler предлагаются за доплату. Кузов внедорожника можно окрасить в один из девяти доступных цветов. Цена пока не объявлена, но американские журналисты предполагают, что 392-й будет стоить около 70 000 долларов.
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