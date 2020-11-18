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Nissan Micra обновилась и получила дизайнерскую версию
09:53 18.11.2020 |
Компания Nissan представила хэтчбек Micra 2021 модельного года. Новинка получила минимум отличий от дореформенной модели: обновление сводится к пересмотру комплектаций и расширенному списку оборудования. Главным новшеством стало появление дизайнерской версии N-Design.
Micra N-Design отличается от стандартного хэтчбека двухцветными 16-дюймовыми дисками, а также декоративными элементами в черном либо серебристом цвете на корпусах наружных зеркал, бамперах и дверях. В салоне - двухцветная тканевая обивка кресел, а передняя панель и центральный тоннель отделаны искусственной кожей. Список оборудования пополнился аудиосистемой Bose Personal (доступна в комплектации Tekna).
В 2019 году Micra обзавелась новыми двигателями. На смену 900-кубовому турбомотору пришел новый агрегат литрового объема мощностью 100 лошадиных сил. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач либо с бесступенчатым вариатором Xtronic. В моторную линейку также вошел двигатель 1.0 DIG-T, который выдает 117 лошадиных сил.
В основе Micra лежит та же архитектура, на которой построен Renault Clio четвертого поколения. Обе модели, предназначенные для европейского рынка, собирают во Франции.
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