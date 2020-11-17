Финансовые новости
- |
- 17.11.20
- |
- 01:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
В Южной Корее тестовую капсулу «вакуумного поезда» разогнали свыше 1000 км/ч
23:10 16.11.2020 |
Последние пару лет о поездах Hyperloop мы слышали очень мало. Планы относительно коммерческих запусков в 2020 году канули в Лету из-за пандемии COVID-19, да и в целом новостей почти не было.
Однако на днях, как оказалось, в Южной Корее был установлен новый рекорд скорости. Прототип капсулы удалось разогнать до скорости 1019 км/ч! И вот это уже очень похоже на то, что подразумевает сама концепция Hyperloop.
Рекорд был поставлен Корейской национальной железнодорожной корпорацией KORAIL. Прототип под названием Hyper Tube имел масштаб 1:17, то есть это достаточно компактная капсула, но сейчас почти все тесты проводятся на таких. Что важно, в тестовой трубе было создано давление в 0,001 ат (около 100 Па), что и позволило добиться внушительной скорости. Фактически и скорость, и давление уже очень близки к тем, которые должны быть в рамках серийной реализации.
Сама компания KORAIL рассчитывает начать постройку коммерческой линии Hyperloop в 2022 году и закончить её в 2024 году, соединив Сеул и Пусан.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Второй тур местных выборов: «ОПЗЖ» усиливается, «слуги» поддержали «Свободу», избиратели в апатии
ТОП-НОВОСТИ
|Апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по делу об убийствах на Майдане - решение
|Самопиар или реальный план. Появится ли 5G в Украине через год
|Дело Приватбанка: судья Вовк избежал наказания
|Контроль за банками ужесточат, а независимость НБУ усилят: что от Украины потребовал МВФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Google лишает пользователей бесплатного безлимита
|В Южной Корее тестовую капсулу «вакуумного поезда» разогнали свыше 1000 км/ч
|BMW заинтересована в укреплении связей с Toyota
|PlayStation 5 и Xbox Series X станут последними игровыми консолями. После них наступит эра облачных сервисов
|Porsche инвестирует в синтетическое топливо
|Финны нашли решение проблемы замерзающих фар
Это интересно
|В Instagram и мессенджере Facebook появились самоуничтожающиеся сообщения
|Kyocera купит разработчика лазерных светодиодов, которые в 10 раз ярче обычных
|BMW представила почти серийный электроскутер будущего
|Разработчик Pokémon GO создаст карту мира с дополненной реальностью
|Mercedes-AMG побил рекорд Porsche на Нюрбургринге
|В Женеве продали с аукциона редкий розовый бриллиант за рекордные $26,6 млн
|Электрокроссовер Hyundai Kona обновился и получил «умную» зарядку