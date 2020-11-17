В Южной Корее тестовую капсулу «вакуумного поезда» разогнали свыше 1000 км/ч

Последние пару лет о поездах Hyperloop мы слышали очень мало. Планы относительно коммерческих запусков в 2020 году канули в Лету из-за пандемии COVID-19, да и в целом новостей почти не было.

Однако на днях, как оказалось, в Южной Корее был установлен новый рекорд скорости. Прототип капсулы удалось разогнать до скорости 1019 км/ч! И вот это уже очень похоже на то, что подразумевает сама концепция Hyperloop.

Рекорд был поставлен Корейской национальной железнодорожной корпорацией KORAIL. Прототип под названием Hyper Tube имел масштаб 1:17, то есть это достаточно компактная капсула, но сейчас почти все тесты проводятся на таких. Что важно, в тестовой трубе было создано давление в 0,001 ат (около 100 Па), что и позволило добиться внушительной скорости. Фактически и скорость, и давление уже очень близки к тем, которые должны быть в рамках серийной реализации.

Сама компания KORAIL рассчитывает начать постройку коммерческой линии Hyperloop в 2022 году и закончить её в 2024 году, соединив Сеул и Пусан.