Финны нашли решение проблемы замерзающих фар

Финский разработчик «умных» компонентов для автомобилей Canatu представил свое новое изобретение, призванное защитить светодиодную оптику от замерзания и запотевания. LED-фары, которые почти не нагреваются сами, предлагается обклеивать прозрачной пленкой с обогревом.





С тех пор, как на автомобили начали устанавливать светодиодные фары, все больше автомобилистов начали сталкиваться с новой проблемой: LED-лампы не способны обогреть поверхность оптики так же, как галогеновые. В результате в холодное время года фары подмерзают снаружи и запотевают внутри, что влияет на качество освещения.

Инженеры Canatu предложили на первый взгляд простое, но эффективное решение - обогреваемую прозрачную пленку. Такая пленка изготовлена из полимерного материала, устойчивого к перепадам температуры, и оснащена компактными нагревательными точками. Они обеспечивают равномерный нагрев и защищают фары от замерзания, при этом не повреждая поверхность из поликарбоната. При этом пленке можно придать любую желаемую форму.

В компании отметили, что она сгодится и для других «открытых» элементов, в том числе камер, датчиков и радаров, размещенных на кузове. По мнению финнов, особенно полезным решение станет для будущих автономных автомобилей, так как они лишены водителей, которые могут вручную очистить оптику от наледи.

Пока обогреваемая пленка для фар - только разработка. Появится ли такой аксессуар в продаже, неизвестно. Основное направление деятельности Canatu связано не с обогревательными элементами, а с сенсорами - компания предлагает несколько вариантов тонких пленок, позволяющих оснастить виртуальными кнопками практически любые трехмерные поверхности в салоне автомобиля.